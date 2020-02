Šumperk rekordně investuje. Musí se však docela dost zadlužit

/PŘEHLED HLAVNÍCH INVESTIC/ Více než 211 milionů korun plánuje v letošním roce proinvestovat město Šumperk. Peníze půjdou zejména do výstavby dopravního terminálu, ale i na obnovu sídlišť a do škol. Aby náklady pokryla, hodlá si radnice vzít až šedesátimilionový úvěr. Kvůli splátkám dluhů bude muset město o to pečlivěji vážit investice v příštích letech.

Rozestavěný dopravní terminál - prostor přednádraží - na konci prosince 2019. | Foto: Deník / Petr Krňávek