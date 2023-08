„Dělám v tom od sedmnácti let a stačilo. Už mě to nebaví, chci z gastronomie pryč. I personál odchází. Uvědomil si, že nechce dělat tak dlouhé směny, jde raději do fabrik,“ sdělil.

Dnešní doba není pro restaurace dobrá

Dobré časy oboru jsou podle jeho slov po covidovém období minulostí. „Tržby jsou z osmdesáti procent zpátky, což je na obraty Opery super, ale dnešní doba pro restaurace není dobrá,“ podotkl.

Ředitel Divadla Šumperk Matěj Kašík potvrdil, že současný provozovatel restaurace končí k závěru srpna. Dalších deset dnů má na vyklizení prostor. „Rozhodl se, že svou činnost u nás ukončí. Podnět byl z jeho strany,“ řekl.

Divadlo se snaží do uvolněných prostor získat nového nájemce. „V tuto chvíli nemáme nikoho. Nějaké zájemce jsme měli, ale ti bohužel odstoupili. Museli jsme to (výběrové řízení na nájemce, pozn. red.) vypsat znovu. Opět jsme na začátku a začínáme hledat znovu,“ uvedl.

Výběrové řízení na nájemce

Aktuální výběrové řízení má uzávěrku 29. září. Jeho vítěz může restauraci začít provozovat okamžitě. Podmínkou divadla je, že prostory budou dále využívány jako restaurace s prodejem teplých a studených pokrmů, které budou připravovány na místě. Kromě podnikatelského záměru a historie zájemce v oboru pohostinství musí nabídka obsahovat i výši nájemného, které nabízí za prostory a vybavení.

„Spodní hranici nájemného stanovenou nemáme. Po zájemcích chceme, aby nám dali podnikatelský záměr, sdělili akceptovatelnou výši nájmu a my na základě jejich nabídek vybereme,“ dodal Matěj Kašík.