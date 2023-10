/FOTOGALERIE, VIDEO/ Pracuje přesně, bez přestávky, neunaví se. Takové vlastnosti má zdicí robot, který byl před několika dny poprvé nasazen do provozu v reálné stavbě. Stroj, který je zřejmě jediný svého druhu na světě, staví v Šumperku tovární halu.

Zdicí robot v Šumperku. | Video: Petr Krňávek

Ve velké hale v areálu Dormer Pramet stojí rozestavěná zeď, paleta cihel a mezi ní robot. Stroj z palety uchopí dvojici cihel, zespodu je navlhčí, stříkne dva pásky pěny a cihly přesně usadí na místo na zdi.

„Ve výstavbě je robot třetí den. Za hodinu postaví kolem deseti metrů čtverečných zdi. Je rychlejší než zedníci. Ti se pohybují na polovině až třetině vyzdívky za hodinu. Nespornou výhodou je, že dokáže zdít dvacet čtyři hodin denně,“ konstatoval zástupce firmy Gemo, která v Šumperku zaštiťuje výstavbu haly III pro společnost Dormer Pramet.

Dormer Pramet začíná v Šumperku stavět novou obří halu

V Šumperku jde o pilotní test zdicího robota na reálné stavbě. „Pro nás je to zásadní milník, jak se posunout z laboratoře na reálnou stavbu a jak na reálnou stavbu dostat digitalizaci. Bojujeme s 3D tiskem a nedostatkem pracovní síly. Robot by měl zajistit, že pálená cihla přežije na stavbách další desítky let,“ řekl Petr Magda. Je jednatelem a komerčním ředitelem firmy Wienerberger, největšího výrobce pálených cihel a střešních tašek.

Robot je český produkt. Na jeho vývoji se kromě společnosti Wienerberger podílela firma KM Robotics, inovační agentura Creative Dock a odborníci z českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT.

„Stroj kompletně stavíme, je řízený softwarem, který také sami vyvíjíme. Operační systém vymýšlí pohyby robota sám. Je to velký rozdíl oproti robotům v automobilkách. Ty dělají stále jeden pohyb, kdežto náš má každý pohyb jiný,“ popsal spolumajitel KM Robotics Jakub Maršík.

Nákupní zóna, elektrárna i nová čtvrť. Šumperk čekají velké stavby

Podle šéfa produktového managementu a vývoje firmy Wienerberger Jiřího Dobiáše se potvrzuje, že robot vyzdí stěnu kvalitněji než lidé. „Orientuje se podle laseru. Nemůže udělat chybu, že by stěnu stavěl šikmo, pokud je laser správně nastaven,“ poznamenal.

Robot v současnosti umí zdít rovné zdi do výšky necelých tří metrů. Nahradit může práci čtyř až pěti zedníků. Pracovníci této profese na trhu dlouhodobě chybí. Neznamená to ale, že by lidé ze stavby zcela zmizeli.

„Robot přenáší tuny cihel, které dnes musí vyzdívat zedník. Zbydou menší dozdívky. Ty přidavač, který s robotem pracuje, dozdí. Potřebujeme také někoho, kdo na robota dohlíží, že pracuje správně, případně když je třeba dopěnit mezera, tak ji dopění. Předpokládáme, že operátor robota bude bývalý zedník. Nenahrazujeme zedníky, naopak jim dáváme do ruky „výkonnou lopatu“, díky níž nebude docházet ke zraněním. I zedníci, kteří mají problém se zády, budou dál v pracovat jako operátoři a provádět svou stavební praxi,“ řekl Jiří Dobiáš.

Bude další memorandum pro D35 na Svitavsku. Ochránci ze Šumperku jednali s ŘSD

Firma KM Robotics zahájila sériovou výrobu robotů. V březnu příštího roku by mělo být hotovo prvních sedm strojů. Společnost Wienerberger je bude stavebním firmám pronajímat.

Vývoj zdicího robota trval přes deset let. V celosvětovém kontextu jde o ojedinělou záležitost. V Austrálii existuje stroj na stavbu rodinných domů, funguje ale na jiném principu. „Nenašli jsme žádnou konkurenci. Vypadá to, že jsme jediní na světě, kteří stojí s reálným strojem na reálné stavbě,“ podotkl Jakub Maršík.