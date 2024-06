Tím však seznam potvrzených kandidátů končí. Deník oslovil politické strany zastoupené v Poslanecké sněmovně i ty, které uspěly v nedávných volbách do Evropského parlamentu. Kandidáty se rozhodly nepostavit SPD, komunisté, Piráti, hnutí STAN, KDU-ČSL ani ODS. Přísaha a TOP09 do uzávěrky tohoto článku na dotaz Deníku neodpověděly. Některé strany však přímo či nepřímo vyjádřily některým z kandidátů podporu.

O senátorský post usiluje i Stanislav Balík . Do voleb jde jako občanský kandidát poté, co získal více než tisícovku podpisů. Je vysokoškolským pedagogem, skautem a regionálním patriotem. Pochází z Bludova, kde řadu let zastává post zastupitele.

Lidovci i ODS preferují Balíka

„Vlastního kandidáta stavět nebudeme, podpoříme občanského kandidáta Stanislava Balíka. Myslíme, si, že je vhodný kandidát pro region,“ přiblížil postoj KDU-ČSL náměstek hejtmana Olomouckého kraje Jan Šafařík.

„ODS nepostavila v obvodu 65 svého kandidáta a je možné, že naši voliči podpoří osobnost, kterou je nezávislý kandidát Stanislav Balík,“ uvedl regionální manažer ODS pro Olomoucký kraj Josef Kaštil.

Zájemci se mohou hlásit do půli července

Senátní obvod Šumperk zahrnuje celý okres Jeseník a část okresu Šumperk ohraničenou na jihu obcemi Kamenná, Rohle, Lesnice, Postřelmov, Rovensko, Svébohov, Jedlí a Štíty. Registrovat do senátních voleb kandidáty je možné do 16. července. První kolo voleb se koná v pátek 20. a v sobotu 21. září spolu s volbami do krajských zastupitelstev. Pokud žádný z kandidátů nezíská přes 50 procent hlasů, bude se o týden později konat kolo druhé, do nějž postoupí dva nejúspěšnější kandidáti.