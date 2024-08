Kandidáti do Senátu za obvod Šumperk.

Mandát bude obhajovat dosavadní senátor a starosta Šumperku Miroslav Adámek. Jako nestraníka jej nominovalo hnutí ANO. O senátorský post usiluje i Stanislav Balík. Do voleb jde jako občanský kandidát poté, co získal více než tisícovku podpisů. Je vysokoškolským pedagogem a dlouholetým zastupitelem Bludova, odkud pochází. Do horní komory Parlamentu bude kandidovat rovněž Vladimír Hošek, kterého nominovala strana Svobodní.

První kolo voleb se koná v pátek 20. a v sobotu 21. září spolu s volbami do krajských zastupitelstev. Pokud žádný z kandidátů nezíská přes padesát procent hlasů, bude se o týden později konat kolo druhé, do nějž postoupí dva nejúspěšnější kandidáti.

Vzhledem k nízkému počtu kandidátů je možné, že některý kandidát získá nadpoloviční počet hlasů již v prvním kole a na druhé vůbec nedojde. V případném druhém kole mohou rozhodovat jen stovky hlasů. Obvykle v něm totiž bývá nízká volební účast, před šesti lety činila necelých sedmnáct procent.

Vybrali jsme pro vás: