Exotickou zakázku získala firma Škoda Group. S egyptskými státními drahami podepsala smlouvu na modernizaci a údržbu nejméně 280 diesel-elektrických lokomotiv. První budou modernizovány v závodě v Šumperku.

Egyptské lokomotivy, které bude modernizovat Škoda Group. | Foto: Deník/Petr Krňávek

Ve šumperském výrobním a servisním závodu budou modernizovány první dva prototypy lokomotiv. Zároveň se zde budou školit egyptští pracovníci, kteří se budou podílet na modernizaci údržbě zbývajících strojů v Egyptě.

Egyptské lokomotivy projdou zásadní revizí a obměnou svých komponent. Generální oprava se týká pohonů a pneumatické části lokomotiv.

Brzdovou soustavu a elektrické rozvody čeká komplexní modernizace. Promění se i kabina strojvedoucího, do které bude instalován nový řídicí pult. Zkontroluje se a upraví také systém nadřazený řízení TCMS. Na závěr lokomotivy podstoupí i významnou designovou přestavbu.

Do Parsu se vrací výroba nových vlaků. Jezdit budou v Olomouckém kraji

Projekt, který znamená expanzi Škoda Group do Afriky, tvoří dvě smlouvy. První se týká modernizace lokomotiv v průběhu následujících devíti let, druhá smlouva poskytování plného servisu až na patnáct let. Celková hodnota zakázky přesahuje jednu miliardu eur.

„Jsme opravdu nadšeni, že můžeme egyptským cestujícím i státním drahám nabídnout vysokou spolehlivost, dostupnost a bezpečnost lokomotiv na železnici. V průběhu následujících devíti let dodáme do Egypta minimálně 280 zmodernizovaných a opravených lokomotiv s prodlouženou životností o dalších patnáct až dvacet let. Pro uvedené lokomotivy budeme zajišťovat až patnáctiletý plný servis. Jsme přesvědčeni, že právě plný servis je pro naše zákazníky nejefektivnější způsob kvalitní péče a údržby celé flotily vozidel,“ řekl Marek Herbst z vedení skupiny Škoda Group.