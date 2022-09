„Zahájili jsme s šestnácti dětmi. Pro tento rok fungujeme jako komunitní škola, děti máme zapsané jinde. Ministerstvo školství nám neuznalo pozdní podání žádosti (o zápis do rejstříku škol, pozn. red.) kvůli koronaviru. Ačkoli jsme dlouho bojovali a psali všechna možná odvolání, rejstříkovou školou budeme až od příštího roku. Nicméně nemá to žádný vliv na kvalitu služeb. Všechno, co jsme slíbili, platí,“ řekla Zuzana Stonová, jednatelka Vzdělávacího centra a základní školy Sofie.