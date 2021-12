Dramatická událost se stala na jaře 2020 v době nouzového stavu. Maminka Jana Sokola Monika náhle zkolabovala a přestávala dýchat. Honza tehdy projevil velkou duchapřítomnost. Nezpanikařil, ale okamžitě zavolal záchranku. Až do jejího příjezdu plnil instrukce dispečerky.

„Mamka divně ležela, říkal jsem, ať si lehne zpátky. Ona mě neposlouchala. Pak jsme se podíval a špatně dýchala, jen chvílemi. Zavolal jsem záchranku,“ popisuje dnes devítiletý Honza loňskou událost.

„Paní dispečerka mi říkala, že mám zazvonit na souseda, jestli by mi nepomohl. Jeden nebyl doma, pak jsem zaklepal na druhého a ten mi pomohl. Víc si toho nepamatuju, byl jsem v šoku,“ dodává žák 4. A, který žije na šumperském sídlišti Sever.

Svou pohotovou reakcí zachránil mamince, u níž došlo k akutnímu respiračnímu selhání, život.

Honzu loni spolu s dalšími dětskými zachránci ocenily Nadace Adra a TV Nova u příležitosti udílení Cen Michala Velíška. Kvůli koronavirovým omezením se však předávání pamětních listů s poděkováním posunulo o rok. Do Prahy se tak Honza s rodinou a ředitelem základní školy, kam chodí, vydal až letos 4. listopadu.

„Nějaké informace kolovaly, že zachránil maminku. Co se přesně stalo, jsme se dozvěděli, až když měl tu cenu dostat,“ řekl ředitel základní školy Sluneční Hynek Pálka.

„Ocenění si zaslouží, je to úžasný čin,“ dodal.

Cenu Michala Velíška uděluje Nadace Adra a TV Nova od roku 2006 lidem, kteří nejsou profesionálními záchranáři a nečekaně se ocitli v hraniční situaci, v níž někomu zachránili zdraví nebo život. Podnětem k jejímu založení se stalo jednání střihače TV Nova Michala Velíška.

Ten byl zavražděn na Karlově náměstí poté, co se zastal napadené ženy. Letos byla cena předána sedmnáctiletému Václavu Parláskovi, který poskytl první pomoc těžce zraněnému motorkáři při dopravní nehodě. Tím mu zachránil život. Kromě dospělých zachránců oceňuje porota i statečné činy dětí do patnácti let.