Na zavřené dveře narazí v neúřední dny lidé, kteří přijdou na stavební úřad v Šumperku. Pro veřejnost bude od 10. července otevřen jen v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin. Důvodem je dlouhodobý personální podstav.

Úředník. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Vít Šimánek

Městský úřad Šumperk se dlouhodobě potýká s nedostatkem zaměstnanců s technickým odborným vzděláním, které pro výkon agend v oblasti stavebního práva vyžaduje zákon. Na trhu práce je těchto zaměstnanců rok od roku méně, což úřadům, stejně jako stavebníkům a investorům, způsobuje nemalé problémy.

„Ačkoli se situaci snažíme aktivně řešit, máme z důvodu aktuálně nastavené státní politiky v oblasti veřejné správy značně svázané ruce. Celková situace na stavebním úřadu začala být s počátkem prázdnin neúnosná, proto jsme byli nuceni přistoupit k nepopulárnímu, ale nutnému řešení v podobě omezení úředních hodin pro přímý kontakt s veřejností ve výkonu stavebních agend,“ uvedlo město v tiskové zprávě.

Nástupní plat bez praxe: 21 710 korun hrubého

Městský úřad aktuálně hledá referenta, který by byl na odboru výstavby archivním pracovníkem. Zařazen by byl do 9. platové třídy. Plat úředníků zařazených do této třídy začíná na 21 710 korunách, pokud nemají předchozí praxi. S nejdelší 32 letou praxí se plat vyšplhá na 31 820 korun.