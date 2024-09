Hlavní novinkou šestého ročníku závodu je upravená trať. „Z důvodů výkopových prací na náměstí Míru a jeho okolí a s ohledem na zajištění bezpečnosti závodníků jsme se rozhodli přesunout start a cíl závodu na náměstí Svobody před hotel Perk a obchodní akademii,“ řekli pořadatelé.

Nová trasa

Vzhledem k nutnosti oběhnout historické centrum byla trať závodu upravena tak, aby měla menší převýšení. „Nová trasa bude vést převážně v pěších zónách a parcích s minimálním převýšením. To slibuje zajímavý a příjemný běžecký zážitek pro závodníky i jejich fanoušky, přesto si zachová původní charakter s kulisami známých šumperských památek,“ ujistili pořadatelé.

Trasa závodu povede z náměstí Svobody Hlavní třídou, ulicemi Terezínská, Kozinova, Jiráskovými sady, poté směrem k poště, ulicí Langrovou, Ztracenou, Okružní, parkem pod střední zdravotnickou školou přes Točák zpět na Hlavní třídu. Odtud závodníci zamíří do Sadů 1. máje, na ulici 17. listopadu a zpět do prostoru startu na náměstí Svobody.

close info Zdroj: Se souhlasem Města Šumperk zoom_in Mapa závodu ŠumpeRun 2024.

Náměstí uzavřené celý den

Závod si vyžádá dopravní omezení. Na náměstí Svobody a v přilehlé části ulice 17. listopadu motoristé neprojedou prakticky celý den. V ostatních ulicích bude provoz omezen po dobu konání vlastního závodu. Závody dětí budou probíhat od 13 do zhruba 13:45 hodin. Hlavní tříkilometrový závod od 14:30 do 15 hodin a desetikilometrový od 16 do 17:30 hodin.

ŠumpeRun 2024 nabídne hlavní závod na deset kilometrů, který bude zahrnovat tři kola po 3,33 kilometrech, štafetové závody pro tříčlenné týmy a závod na jedno kolo pro dospělé. S kapacitou 250 závodníků v hlavním závodě, 250 v závodě na jedno kolo a 50 týmů ve štafetách se očekává velký zájem veřejnosti. Organizační zázemí závodníci najdou v Hotelu Perk, hygienické pak v tělocvičně obchodní akademie.

V centru Šumperku, kde populární závod obvykle startoval, vyměňují sítě plynaři.