Havel vstoupil na půdu města pár minut před polednem. Jeho první kroky směřovaly k pamětní desce Jana Zajíce na budově střední průmyslové školy, kde prezident položil kytici květin.

Šumperský a jesenický deník vzpomíná na Václava Havla

„I když prezidentova ochranka šikovala zástup studentů, žáků základních škol a občanů již hodinu před příjezdem delegace, v okamžiku příchodu prezidenta se dav shluknul kolem něj a starší dámy neodolaly pokušení políbit pana prezidenta, nebo mu alespoň dojatě stisknout ruku,“ líčil tehdejší atmosféru Zdeněk Kašpar v týdeníku Region.

Oproti původnímu plánu zamířil Havel i do školy, kde si chvíli podíval s třídním učitelem Jana Zajíce inženýrem Malcem. Jan Zajíc byl studentem šumperské průmyslovky, který se v únoru 1969 upálil na protest proti nastupující normalizaci.

"Je tam zábradlí? Mám závratě"

Oficiální přijetí na radnici následovalo krátce po dvanácté hodině. Na úvod tehdejší starosta Ctirad Medlík připomenul, že se jedná o vůbec první návštěvu prezidenta v Šumperku. Václav Havel přiznal, že on sám je v Šumperku poprvé v životě. Přijal rovněž pozvání na věž radnice, avšak s opatrným dotazem: „Je tam zábradlí? Já mám totiž závratě“.

Menu pro vzácnou návštěvu: srnčí kýta, salát, pivo a víno

Poté následoval oběd v hotelu Grand. „Servírována byla slepičí polévka, srnčí kýta, zeleninový a sýrový salát, moučník, pivo Holba a červené víno,“ popisoval prezidentské menu týdeník Region.

Ochranka pak měla plné ruce práce, aby prezidentovi umožnila přejít pár desítek metrů parkem do Galerie Jiřího Jílka. V galerii, která byla oficiálně otevřena až v září 1993, pro Havla manželé Kovalovi připravili speciální výstavu Jílkových soch.

Hodinu si tehdy Havel vyhradil na návštěvu šumperského domova důchodců, kde se setkal s jeho obyvateli. Následně se přesunul do šumperského divadla. V jeho ředitelně si poprvé v náročném dni, který začal dopolední návštěvou zámku a lázní ve Velkých Losinách, na chvíli odpočinul.

Překvapilo mě, že Václav Havel nezapomněl...

„Já jsem si naplánoval, že každý měsíc navštívím na jeden nebo dva dny nějaké místo nebo region. Do Šumperka jsem byl už dříve zván a jelikož jsem byl včera v Olomouci, spojil jsem to s návštěvou Šumperka, kde jsem poprvé v životě. Orientace této cesty je spíš směrem k různým sociálním otázkám, zdravotnictví a školství, a bylo to pro mě velmi zajímavé. Byl jsem dojat vlídným přijetím šumperských občanů,“ odpověděl na tiskové besedě s novináři, proč si jako jeden z cílů své první cesty po republice vybral právě Šumperk.

Dav lidí chtěl do divadla

V pět hodin večer následovala beseda v šumperském divadle. Zatímco v sále byl prezident netrpělivě očekáván, venku vrcholilo malé drama. Početný zástup lidí se chtěl dostat dovnitř, počet míst byl ale omezen.

Kvůli vysokému počtu pozvaných představitelů společenského života nezbylo pro veřejnost v sále mnoho volných míst. Nervozitu a nespokojenost navíc umocňoval fakt, že zvuková aparatura, která měla besedu přenášet na ulici, zpočátku nefungovala.

Končící prezident Miloš Zeman navštívil Šumperk dvakrát: poprvé v roce 2015, kde se před divadlem setkal s veřejností. Na setkání tehdy dorazilo na šest stovek lidí. Podruhé do Šumperku přijel v roce 2018, kdy se setkal se zaměstnanci a klienty místní neziskové organizace Pontis.