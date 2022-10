„Je to poslední slovo, žádné okolnosti to nezvrátí. Před volbami jsme řekli, že s ANO a SPD nepůjdeme. Vzhledem k výsledku voleb není šance složit koalici bez těchto stran a menšinová koalice s podporou SPD pro nás nepřichází v úvahu,“ řekl.

Stejný krok oznámilo i uskupení Srdcem pro Šumperk, které má tři mandáty a jeho lídr obhajoval post starosty.

„Bezprostředně po volbách jsem mluvil o široké koalici, ale také o tom, že bude otázka, kolik obdržíme mandátů. Bohužel jsme skončili na třech mandátech, naše očekávání byla vyšší a se třemi mandáty bychom nebyli schopni prosadit spoustu věcí,“ řekl Tomáš Spurný.Ve hře tak zůstává kromě vítězného hnutí ANO s deseti mandáty z významnějších stran jen SPD a Šumperáci.

NOVÍ ZASTUPITELÉ v Šumperku. Tyto jste zvolili, podívejte se

Jak SPD, tak Šumperáci získali po čtyřech mandátech. Obě varianty koalic by měly nejtěsnější většinu čtrnácti mandátů. Posílit je může případně jeden zástupce za ODS nebo Rozumné.

„Měli jsme jen jednu úvodní schůzku. Řekli jsme si základní představy, které vychází z našich špatných zkušeností s hnutím ANO, kdy jsme jako menšinový partner byli obcházeni a vyloučeni z minulé koalice. Jednání bylo velmi zdvořilé, informativní, úvodní, předpokládám, že to nemusí dopadnout nijak,“ řekl lídr Šumperáků Karel Hošek.

Jím vedené uskupení nicméně má s hnutím ANO naplánované další schůzky. Možnost trojkoalice s hnutím ANO a SPD však vyloučil.

„SPD je to hnutí, se kterým nemůžeme spolupracovat,“ dodal.

Lídr vítězného hnutí ANO Miroslav Adámek potvrdil, že na společném jednání uskupení Srdcem pro Šumperk oznámilo odchod do opozice.

„Respektujeme to a kolečko jednání bude probíhat dál. Vzájemně si se stranami říkáme, kdo má jaké požadavky, co by bylo nebo nebylo splnitelné. Jednáme se všemi, kteří nejdou do opozice nebo se nevymezili, že s námi spolupracovat nechtějí. Jak s Rozumnými, což je paní místostarosta Novotná, s ODS, s SPD, se Šumperáky. Z naší strany jsou otevřeny všechny varianty. I s těmi stranami, které by šly do opozice, se chceme bavit o programových bodech, které by pro ně byly stěžejní a které by chtěly realizovat,“ řekl Miroslav Adámek.

Jasněji o vládní koalici by v Šumperku mělo být příští týden.

Triumf ANO v Šumperku, mluví se o široké koalici