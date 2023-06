Kdy by mohla být projekční kancelář vybrána, si vedení města netroufá odhadovat. „Soutěž může probíhat tři měsíce a běžet jako po másle, nebo být komplikovaná a trvat rok, jak se to stalo loni. Uděláme vše pro to, aby proběhla plynule a měli jsme projektanta co nejdříve. Zákon velmi chrání účastníky veřejných zakázek, mají mnoho opravných metod. Viděli jsme to loni, že trvalo skoro rok a půl, než se podařilo zrušit ne úplně povedenou soutěž,“ doplnil Karel Hošek.

Ve výběrku na projektanta kulturáku Šumperk chyboval, řekl úřad

Do minulého výběrového řízení na projektanta rekonstrukce šumperského Domu kultury se přihlásily dvě firmy. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže konstatoval, že šumperská radnice chybovala, když vyloučila levnějšího ze dvou uchazečů pro příliš nízkou nabídkovou cenu.

V Zábřehu jsou dál

O poznání dál pokročili s přípravou rekonstrukce kulturního domu v Zábřehu. V současnosti běží dvě veřejné zakázky: jedna na stavební část rekonstrukce, druhá na audiotechnické vybavení.

„Pokud se sejdou nějaké nabídky, během prázdnin by je měla rada města vyhodnotit a případně uzavřít smlouvu se zhotovitelem. Pokud k tomu dojde, rekonstrukce by měla začít v polovině listopadu. Do 10. listopadu programujeme. Uvidíme, jak to všechno dopadne,“ řekl jednatel Zábřežské kulturní a radní města Zábřehu Zdeněk David.

Původně město uvažovalo rozdělit rekonstrukci do tří etap, práce však nakonec proběhnout naráz. Rekonstrukcí projde velký sál včetně elektrorozvodů a audiotechniky. Vedle foyer směrem k Postřelmovské ulici vznikne přístavba. Do ní se přesune infocentrum, toalety, šatna a bar. Foyer se tak zvětší, což umožní konat v něm akce komornějšího charakteru. Celá budova se navíc zateplí.

Práce mají podle projektu vyjít na 180 milionů korun. Vyžádají si uzavření budovy na více než rok. „Najedeme na provizorní režim. Přesuneme se hlavně do kina. Dramaturgie bude umírněná, kvůli kapacitě 150 míst zde nebudou žádné velké pořady. V teplejších měsících plánujeme zvýšit počet venkovních akcí,“ popsal Zdeněk David.

Kulturní dům v Šumperku se stavěl v 70. letech 20. století. Otevřen byl v roce 1980 na počest 35. výročí osvobození Rudou armádou. Zábřežský kulturní dům byl otevřen o dekádu dříve, v roce 1971. Kulturní domy byly v době svého vzniku úzce spjaty s odbory. Zatímco v Zábřehu koordinoval činnost kulturního domu Spojený závodní klub ROH, budova šumperského kulturáku patřila odborům až do roku 2016.