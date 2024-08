Sto lidí, sto chutí, praví lidové pořekadlo. Platí to i o zmrzlinách, které jsou v posledních horkých dnech vítaným způsobem osvěžení. Deník vytipoval tři místa, kam se na dobrou zmrzlinu vyplatí zajít.

V Šumperku na zmrzlinu? Do Cukrle. Cukrárna na Hlavní třídě otevřela loni a od té doby zde nabízí vynikající zmrzlinu vlastní výroby. Druhů zde střídají desítky a ač jde podle popisků někdy o neobvyklé kombinace, autor tohoto textu hodnotí zdejší zmrzliny jako chuťově znamenité.

„Základ máme deset druhů zmrzlin. Každý den jsou jiné. Mezi lidmi jsou hodně oblíbené ovocné, teď letí tvaroh se švestkou,“ poznamenala servírka z podniku Curkle.

Za 49 korun zákazník dostane poctivou porci výtečné zmrzliny.

close info Zdroj: Deník/Petr Krňávek zoom_in Zmrzlina v šumperské cukrárně Cukrle.

Leštinskou ulici Zábřežáci znají jako místo, kde sídlí uhelné sklady, ZZN nebo keramička. V posledních letech lidé do lokality na okraji města míří také za dobrými paštikami, zavařeninami a regionálními výrobky do prodejny Via Delicia. Sortiment doplňuje výtečná točená zmrzlina.

„V nabídce vždy míváme smetanovou a ovocnou,“ řekl majitel podniku Olin Bezchleba. Mezi smetanovými patří k nejoblíbenějším kromě tradiční vanilkové také mascarpone nebo slaný karamel, z ovocných pak rakytník, jahoda, mango, černá višeň přezdívaná některými díky své barvě asfalt nebo ledová malina s nebesky modrou barvou.

Fotografie v tomto případě klame, na vlastní žádost autor tohoto textu dostal jen degustační porci. Malá zmrzlina v ceně 39 korun zde totiž odpovídá velké a ta velká za 55 mnohdy ani nejde spořádat.

close info Zdroj: Deník/Petr Krňávek zoom_in Zmrzlina v zábřežské prodejně Via Delicia (degustační velikost).

Zmrzlina v nedaleké Leštině byla do výběru zařazena na několikeré doporučení. Konkrétně ta u pomníku vojákům Rudé armády, protože v Leštině jsou zmrzliny dvě. „Na čepu“ měli v úterý 13. srpna točenou vanilkovou a banánovou. Skvělá chuť spolu s cenou 25 korun za malou a 30 za velkou vysvětlují, proč za zdejší zmrzlinou cyklisté jezdí i desítky kilometrů.

close info Zdroj: Deník/Petr Krňávek zoom_in Zmrzlina v Leštině u pomníku.