Šumperská radnice chystá rekonstrukci Zábřežské ulice od jejího začátku u Bludovské ulice až po křížení s ulici Nemocniční. Výjimkou bude zhruba stometrový úsek mezi ulicemi Vančurova a Nerudova, který již obnovou prošel.

„Ulice Zábřežská má absorbovat co nejvíce zeleně. V místech, kde to dává smysl, jsme se ji snažili zachovat. Na druhou stranu v ulici kromě rodinných stojí i bytové domy, proto jsme se do prostoru snažili umístit parkovací místa. V současnosti zde není vyznačeno žádné parkování, auta tu stojí často na hraně zákonných norem. Cyklistům budou vyhrazeny (po bocích vozovky, pozn. red.) samostatné pruhy,“ shrnul místostarosta Karel Hošek.

V rámci rekonstrukce budou upraveny některé křižovatky, aby byl nájezd na hlavní silnici kolmý. Zlepší se tak nájezd například z ulice Dobrovského, v těchto místech vznikne i nový přechod.

Největší změna však nastane u samoobsluhy. Ulice Bratří Čapků nebude na hlavní Zábřežskou zespodu napojena trojúhelníkem s ostrůvkem uprostřed. „Je navrženo celkové zmenšení prostoru křižovatky, která je v současnosti rozlehlá, a usměrnění provozu tak, aby se nově jednalo o stykovou křižovatku, kde bude jeden křížicí bod,“ řekl projektant Aleš Trněný.

Část ulice Alšova před panelovým domem bude zaslepena a vznikne zde čtrnáct parkovacích stání. Alšova bude průjezdná křižovatkou u samoobsluhy, kde podél chodníku vzniknou další parkovací stání. Na přechodu bude doplněn ostrůvek.

Stavební práce by mohly začít v horizontu tří až čtyř let. V rámci příprav se na konci ledna konala schůzka s obyvateli ulice a jejího okolí.