Železniční přejezdy v Lidické a Žerotínově ulici v Šumperku budou od konce dubna bezpečnější. Přibydou na nich závory. V Lidické ulici se navíc změní přednost v jízdě v křižovatce s ulicí Příčnou. Druhá jmenovaná se stane hlavní silnicí.

Přejezd v Lidické ulici v Šumperku. | Foto: Deník/Petr Krňávek

Přípravné práce předcházející instalaci závor u přejezdu v Lidické ulici jsou hotové. S jejich usazením se počítá v polovině dubna. Zhruba o čtyři dny později by měly začít fungovat.

V té době už bude osazeno nové dopravní značení, neboť umístění závor s sebou přinese změnu přednosti v jízdě v křižovatce s ulicí Příčnou.

„Hlavní silnice povede z Lidické ulice přes přejezd do ulice Příčné. Pokud by totiž do ní odbočovalo například nákladní auto s návěsem jedoucí od světelné křižovatky, muselo by za současných podmínek dávat přednost protijedoucím vozům. Hrozilo by tak, že jeho zadní část zůstane stát v kolejišti v době, kdy již bude zapnuta signalizace a začnou se spouštět závory,“ vysvětlila mluvčí šumperské radnice Soňa Singerová.

Na změnu přednosti v jízdě upozorní řidiče přechodné dopravní značení v reflexní barvě. V obou směrech bude instalováno po dobu asi tří měsíců.

Vícekolejný přejezd v Lidické ulici mají řidiči v nelibosti. Výstražné zařízení bývá často v činnosti, železničáři přes přejezd totiž provádějí posun ve stanici. Nad kolejištěm v minulosti vedla lávka pro pěší, kvůli špatnému stavu však byla demontována a dnes je k vidění v Muzeu silnic ve Vikýřovicích.

Dnes podobné řešení znemožňuje elektrické vedení nad kolejemi.

Nové závory doplní rovněž železniční přejezd v Žerotínově ulici. Od pondělí 17. do středy 26. dubna bude proto přejezd uzavřen. „Ještě před instalováním závor je nutné odstranit stávající přejezdovou konstrukci, která je ve špatném stavu, a vybudovat novou odpovídající zatížení silničním provozem a zajišťující bezpečnost silniční a drážní dopravy,“ uvedl František Dohnal, vedoucí úseku sdělovací a zabezpečovací techniky přerovské společnosti Signalbau. Ta stavbu pro Správu železnic buduje.

Řidiči se tak musejí připravit na objížďku, cestující vlakem pak na výluku.

Další dva šumperské železniční přejezdy, v ulicích Hybešově a Vikýřovické, již jsou závorami zabezpečeny. Modernizací prošly v loňském roce v rámci projektu elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk – Libina.