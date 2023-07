Přístavba zimního stadionu v Šumperku finišuje. Zázemí tu najde mládež i Draci

/FOTOGALERIE/ Do závěrečné fáze se dostává budování přístavby k zimnímu stadionu v Šumperku. Práce má stavební firma dokončit do závěru září. Nových prostor by se měli hokejisté dočkat v prosinci.

Přístavba zimního stadionu v Šumperku v červebci 2023. | Foto: Deník/Petr Krňávek