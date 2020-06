Neziskovým organizacím mělo podle původního návrhu rozpočtu z loňského prosince v rámci tří dotačních programů putovat celkem čtyři a půl milionu korun. Programy na celoroční činnost a výkonnostní sport zeštíhlily o čtvrtinu. Největší škty postihly program na podporu neziskových akcí. V něm zůstala pouze třetina peněz.

Celkové sumy zastupitelé snížili už na svém květnovém zasedání, nyní rozdělovali balíky peněz mezi jednotlivé žadatele. V některých případech jsou rozdíly mezi částkami, které organizace žádaly, a těmi schválenými zastupitelstvem propastné. Například Diakonie a Armáda spásy žádaly shodně po šedesáti tisících korunách, zastupitelé jim odsouhlasili jen čtyřtisícový, respektive sedmitisícový příspěvek.

Sto padesát tisíc místo požadovaného půlmilionu korun obdrží šumperská organizace Tělocvičné jednoty Sokol. Konkrétně na ni nicméně redukce fatální dopad nemá.

„Jsme na takové věci připraveni, na takové situace máme rezervu. Naštěstí pro nás se neukrajuje u krajských dotací ani dotací z ministerstva. Pro ty, jejichž sportovní aktivity byly poškozeny koronavirem, dokonce nová sportovní agentura otevírá program, který jim kompenzuje vzniklé ztráty. Chápu ale, že současná situace může některé organizace či jednotlivce dostat do nepříjemného stavu,“ řekl starosta šumperského sokola František Porteš.

V případě neziskových akcí město ponechalo dotace na dětské tábory či soustředění a velké akce v období od srpna do konce roku. U podpory výkonnostního sportu a celoroční činnosti město zkrátilo dotace doporučené grantovou komisí o tři měsíce.

„Dostali jsme se do nouzové situace, v březnu až květnu jsme museli pracovat s úspornými opatřeními s ohledem na dopady koronavirové krize na příjmy ze sdílených daní. S většinou spolků a sportovců jsme se snažili tyto věci projednat. Prosili jsme je, aby se v této krizové situaci uskromnily a pomohly nám,“ řekl starosta Šumperka Tomáš Spurný s tím, že granty a dotace se vedení města snažilo krátit zejména v oblasti úspor, které mohly neziskovým organizacím vzniknout za měsíce nouzového stavu.

Předseda komise pro granty z rozpočtu města Miloslav Borek uvedl, že s ním škrty nikdo podrobně neprojednával.

„Myslím, že grantová komise měla vše velmi detailně zpracované. Byl jsem seznámen s tím, že to bude pokráceno, a nebylo to se mnou detailně projednáváno,“ sdělil.

Se způsobem, jakým vedení města rozhodovalo o krácení jednotlivých dotací, nesouhlasí ani člen grantové komise Jaroslav Horák mladší.

„Na akci, která proběhla v sobotu (finále Ondrášovka Cupu v Šumperku, kde místní tým skončil stříbrný, pozn. red.), se nedostala ani koruna. I to málo, co jsme na tuto akci v komisi dali, bylo škrtnuto bez ohledu na to, zda se tato akce uskuteční,“ řekl.

Podle zastupitele Radovana Auera se ponížením příspěvků paralyzuje činnost řady spolků a zruší mnoho akcí, úspory přitom považuje za minimální.

„Pro tyto materiály bohužel zvednout ruku musím, protože jinak by peníze nedostali ani ti, na které zbyly,“ dodal.

Příspěvky v navržené výši nakonec zastupitelé rozdělili drtivou většinou. Není vyloučené, že suma, kterou letos od šumperské radnice neziskové organizace dostanou, nakonec vzroste.

„Jakmile se ukáže, že si můžeme dovolit poskytnout další prostředky, budu navrhovat, aby se vrátily do sportu,“ zopakoval zastupitel Michael Kohajda.