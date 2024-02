„Viděl jsme ho, jak se tam rychle přibližuje, tak jsem byl v pozoru. Ale v životě bych neřekl, že to tam takhle vyšle,“ popsal Tomáš Pazdera okamžiky před tím, než se s autobusem téměř srazil.

Jeho vůz měl připojenou vlečku a byl plně naložený. Incident zachytila palubní kamera. „Vezměte si, že moje auto je široké skoro jako jízdní pruh a kamera je uprostřed náklaďáku. Minuli jsme se o centimetry,“ konstatoval.

Další nehoda na Loučení. Řidička převrátila Fiat na střechu

Ze záznamu je patrné, že na autobus v poslední chvíli troubil a snažil se mu vyhnout. „Brzdy jsem zatlápl natvrdo, ty smrděly fest. Hlavně byla i trochu mokrá vozovka, takže můžu být rád, že jsem neskončil někde v poli,“ popsal Tomáš Pazdera.

Podle informací Deníku seděli v autobusu kromě řidiče tři cestující. „Už mi psal manžel jedné cestující, že z toho byla dosti v šoku. Absolutně netuším, co se řidiči autobusu honilo hlavou. Přehledný úsek, ještě za tmy, musel vidět moje světla,“ řekl muž, který video zveřejnil v jedné z dopravních skupin na sociálních sítích.

Obchvat Chromče otevírá. Zrychlí cestu do hor, uleví šesti obcím

„Nechtěl jsem to nechat být, protože ten autobusák vozí lidi. Doufám, že to dotyčný viděl a lidé už vědí, o koho jde. Za mě to bude mít asi větší účinek, než kdybych to řešil s policií. Nechci mu přát nic zlého, ale mohl to být obrovský průser,“ dodal řidič nákladního vozu.

Záznam z palubní kamery poslal i dopravci Arriva, který linkové autobusy na Zábřežsku provozuje. „Náš řidič udělal chybu, událost ho velmi mrzí a sype si popel na hlavu. Omlouváme se i jeho jménem. Jsme rádi, že řidič nákladního vozidla skvěle zareagoval a situace neskončila neštěstím,“ uvedl mluvčí společnosti Arriva Jan Holub.