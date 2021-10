Hospicová péče je jednou ze stěžejních služeb poskytovaných Charitou. Jejím cílem je doprovodit umírající pacienty a poskytovat paliativní péči až do konce jejich života.

Lidé mohli nahlédnout do sídla Charity ve vilce na rohu ulic Jeremenkova a Rooseveltova i do prostor nové budovy. Ta vyrostla během roku na místě původního zchátralého objektu. Novostavba poskytuje zázemí zaměstnancům, kteří v domácím prostředí pečují o umírající lidi.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.