Budova někdejší textilní manufaktury je v ulici Generála Svobody v Šumperku zdaleka nejzchátralejší. I v blízkém areálu bývalých kasáren se v poslední době domy ve zbědovaném stavu stávají stále větší výjimkou.

„Na manufaktuře se pracovalo. Jednou tu dělali odvodnění, pak střechu. Teď už se tu delší dobu neděje nic. Střechu by ale měli dodělat, jinak jim do toho zase začne téct,“ poznamenává žena žijící nedaleko při pohledu na asfaltové pásy pokrývající střechu.

Místostarosta Šumperku Jakub Jirgl doufá, že se na manufakturu podaří položit krytinu do konce roku.

„Záležet bude na klimatických podmínkách. Vidíme to jako nutné vzhledem k tomu, že provizorní potažení lepenkou tam nemůže být na pořád,“ řekl.

Položení střešní krytiny a zhotovení hromosvodů bude zároveň patrně posledními pracemi, které se na manufaktuře podaří udělat před komunálními volbami v příštím roce.

Dotace (zatím) nedostupné

Památkově chráněnou budovu v zoufalém stavu se šumperská radnice rozhodla koupit na konci roku 2016. Dva a půl milionu korun za ni zaplatila dědicům posledního majitele. Ten ji do své smrti využíval k bydlení.

Z objektu muselo město nejprve vyvézt dvacet tun odpadků. Poté mohlo začít se záchrannými pracemi. Po odvodnění budovy a sanaci vlhkosti přišla na řadu statika budovy, střecha a krov. Do začátku letošního roku město do budovy nainvestovalo 25 milionů korun.

Město hodlalo v manufaktuře zbudovat muzeum textilnictví. Sázelo na dotaci z norských fondů, kterou chtělo použít na vybudování expozice. Částka pětatřiceti milionů korun mu však schválena nebyla.

„Jsme vázáni usnesením předchozího zastupitelstva, že bychom manufakturu měli zrekonstruovat k účelu, jaký byl vytyčen. Na tom se dnes nic nemění. Zároveň jsme se zavázali k co největšímu využití dotačních prostředků na rekonstrukci. To s odborem monitorujeme. V této době na účel, který jsme si mysleli, žádat nejde. Čekáme, jak se vyvinou některé dotační tituly,“ sdělil Jakub Jirgl.

Po zastřešení by měla být budova manufaktury z nejhoršího venku.

„Pak uplyne nějaký čas, budou volby. Jaké nálady bude příští zastupitelstvo, těžko predikovat. Předpokládám ale, že se nic významného nezmění. Také doufám, že by během příštího roku mohlo být jasněji, z jakého zdroje čerpat dotace. Pokud se bude rekonstruovat, byl bych rád, aby práce nebyly etapizovány. Ničemu to nesvědčí a ani to nevyjde levněji,“ uzavřel Jakub Jirgl.