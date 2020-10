Nemocnice Šumperk na konci září otevřela dočasné infekční oddělení, na kterém se stará o pacienty s koronavirem. Od té doby musela jeho kapacitu ztrojnásobit.

Pracoviště s původně dvaceti lůžky má od středy 28. října lůžek šedesát.

Dalších deset lůžek má nemocnice vyčleněno na oddělení ARO, kde jsou hospitalizováni pacienti s těžkým průběhem onemocnění.

„Aktuálně se v nemocnici staráme o 53 pacientů s koronavirem, z toho 46 jich je hospitalizováno na infekčním oddělení. Další pacienti leží na ARO. Počty se ale rychle mění. Počítáme také s tím, že se kapacita infekčního oddělení bude dál rychle zaplňovat,“ řekla náměstkyně pro nelékařskou zdravotnickou péči Nemocnice Šumperk Monika Žaitliková.

K testům jen přes rezervaci

Nemocnice Šumperk také rozšířila provozní dobu odběrového střediska. Nově bude odebírat vzorky na Covid-19 také o víkendu. V sobotu i v neděli bude středisko otevřené od sedmi do patnácti hodin.

K odběrům mohou přijít jen lidé na základě doporučení hygieniků nebo praktického lékaře. K odběrům je třeba se přihlásit přes rezervační systém nemocnice na konkrétní čas.

„Můj kolega měl nemocnou maminku. Že je pozitivní na koronavirus, jí potvrdili minulé úterý. Do té doby kolega chodil do práce, byť jsme byli v rouškách docela daleko od sebe. Teď je i on v karanténě, na test se dostal až za týden. Na odběr měl jít včera. Jestli je pozitivní nevím, zatím se neozval,“ popsal situaci pan František ze Šumperku.

Podle rezervačního systému byly ve čtvrtek 29. října ráno v Nemocnici Šumperk volné termíny od pátku 6. listopadu.

Hledají se dárci plazmy

Nemocnice stále hledá dárce plazmy, kteří nedávno prodělali koronavirus. V krvi člověka uzdraveného z nemoci Covid-19 zůstávají dlouho po uzdravení specifické protilátky, které mohou pomoci v léčení aktuálně nemocných.

„Léčba aktuálně nakažených a hospitalizovaných pacientů plazmou od těch vyléčených je velmi účinná a dnes je běžně využívaná klinickými pracovišti,“ vysvětlila primářka hematologicko-transfúzního oddělení Marie Urbánková.

Dárci musí mít mezi 18 a 60 lety. Podmínkou je, že v minulosti nepřijali transfuzi krve či plazmy. U žen je možné plazmu odebrat, jen pokud nebyly v minulosti těhotné.