Šumpersko – Šumperská provozní vodohospodářská společnost zastavila kvůli epidemiologické situaci fyzické odečty fakturačních vodoměrů. Vyúčtování vodného a stočného tak bude vystavovat na základě technického propočtu, který vychází z dlouhodobé spotřeby na odběrném místě. Pokud po obdržení vyúčtování lidé zjistí, že skutečný stav vodoměru se výrazně liší od propočteného stavu , mohou zaslat aktuální stav vodoměru e-mailem na adresu zakaznicke.centrum@spvs.cz nebo písemně na adresu společnosti. Ta jim vystaví opravené vyúčtování.

Ochranné štíty vznikají i v Šumperku

Šumperk – Hned na několika místech v Šumperku vyrábí 3D tiskárny ochranné štíty. Stroj zakoupený pro výuku 3D modelování pro tisk štítů využívá například místní gymnázium. Ve spolupráci s firmou Elzaco vyrábí díly na ochranné štíty pro zdravotníky a další místa, kde jsou potřeba.

Ochranné štíty nabízí i komunita s názvem 3D tiskem proti Covid-19. Ta prostřednictvím duchovního Sboru Církve adventistů sedmého dne Šumperk Daniela Huvara oslovila i město Šumperk.

„Rádi bychom oslovili především lékaře a sociální služby a nabídnuli jim zdarma ochranné štíty. Tyto ochranné pomůcky vyrábějí dobrovolníci na 3D tiskárnách v Olomouckém kraji,“ uvedl Daniel Huvar.

Zájemci o ochranné pomůcky se mohou hlásit na telefonu 776 781 734 či e-mailu danielhuvar@seznam.cz.

Radnice distribuovala tisíce roušek

Šumperk – Město Šumperk do čtvrtku 9. dubna distribuovalo téměř pět tisíc šitých textilních roušek. Nosí je policisté, strážníci, zdravotníci, pracovnice v sociálních službách, klienti a pečovatelky domova důchodců či prodavačky. Více než dva tisíce kusů jich rozdaly lékárny, do kterých město rozvezlo boxy s balenými rouškami a návody, jak se o ně starat. Roušky si může kdokoliv vyzvednout ve výdejním okně šumperské radnice.

O přísun roušek se nejvíce zasloužili zaměstnanci firmy Servis a pronájem prádla Macte Šumperk Jitka Bartlová, Jana Člupná a Vendy Hromková. Stovky roušek pravidelně nosí i vietnamská komunita, šijí také zaměstnankyně městského úřadu, pro které donesl čtyřicet metrů speciální látky Antonín Jokl ze společnosti Generi.

Sumtex vyrábí látku na roušky. Se stříbrem

Šumperk - Šumperská textilní firma Sumtex reagovala na současnou koronavirovou situaci a řadě firem, které přecházely od standardní výroby na šití roušek, dodala potřebný materiál za symbolickou cenu. Vyrábí i speciální rouškovinu se stříbrem.

„Látky na roušky jsme dodávali nejen firmám ze Šumperska, ale například i brněnské společnosti Balony Kubíček, která šila roušky pro tamní magistrát,“ uvedla jednatelka firmy Sumtex Daniela Mrázová. Výrobu dosud firma Sumtex musela omezit jen minimálně. „Jsme velmi vděční našim zaměstnancům, že i v této těžké době chodí do práce, jíž se věnují s plným nasazením,“ zdůraznila Daniela Mrázová.

Azylový dům získá nové zázemí

Jeseník – Nové zázemí získá azylový dům v Jeseníku. Místní radnice nechá za tímto účelem zrekonstruovat přízemní budovu u azylového domu. Stavbaři vybudují též nové přípojky vody, splaškové i dešťové kanalizace a elektřiny. Radní schválili uzavření smlouvy o dílo se společnosti Unsitav stavby. Vysoutěžená cena činí devět set tisíc korun, až 95 procent nákladů pokryje dotace. Do práce by se měli stavbaři pustit na přelomu dubna a května, dílo mají dokončit do tří měsíců od předání staveniště.

Na Šumperské přibude chodník

Jeseník – Lidé se na Šumperské ulici v Jeseníku dočkají sta metrů chodníku, který chybí u nového rejvízského mostu. Vybudují ho místní technické služby. Do práce by se měly pustit v květnu, o tři měsíce později má být dílo hotové. Stavba chodníku vyjde bez DPH na 565 tisíc korun.

Jeseník spustil novou linku ke koronaviru

Jeseník – Jesenická radnice zřídila novou infolinku ke koronaviru. Jejím prostřednictvím se lidé dozvědí, kde najít aktuální informace k současné situaci, které instituce oslovit se svými požadavky nebo na koho se obrátit, pokud má člověk příznaky onemocnění. Linka je k dispozici každý pracovní den od 8 do 12 hodin na telefonním čísle 584 453 693. Lidé mohou zasílat své dotazy také elektronicky na adresu ic@mujes.cz. Město Jeseník již dříve zřídilo linku pro seniory, kterou mohou využít pro obstarání nákupů potravin, drogistického zboží nebo vyzvednutí léků.