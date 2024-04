Změn by se mohly dočkat bývalé tovární haly, v nichž dnes sídlí mimo jiné market Albert. „Za mě je škoda nechat tam jednopatrovou stavbu. Necháme si zpracovat studii, jakým způsobem by se ta stavba dala zvednout, aby dosahovala druhého, možná i třetího patra,“ řekl Martin Hájek.

Do vysoké budovy komplexu, který chtějí noví majitelé přejmenovat na Obchodní centrum Praděd, by lidé častěji než dříve mohli chodit k lékaři. „Velmi nás baví myšlenka výrazně posílit kapacitu lékařského byznysu. Znamená to vybudování dalších ordinací. Chtěli bychom pro ně vyčlenit celé jedno patro,“ nastínil Martin Hájek.

Výrazných změn by mělo doznat i parkování. Dnes v areálu nechávají auta nejen zákazníci marketu Albert, ale i řada dalších lidí, kteří míří do centra města. Na rozdíl od okolních ulic je zde totiž parkování hodinu zdarma.

„Naše vize je, že by se parkoviště změnilo na dvouzónové. V jedné by měli parkování zákazníci Albertu a zbytek aby se využíval racionálně jednak pro potřeby nájemců obchodního centra, jednak pro jednorázové parkující. Zpoplatněné by ale bylo od první minuty. Bude větší tlak, aby zde lidé neodkládali auta. Chceme, aby naši nájemci a jejich zákazníci měli parkování jisté,“ řekl Martin Hájek.

Obchodní korzo vzniklo v 90. letech 20. století přestavbou bývalého závodu textilky Moravolen. Do letoška jej vlastnili podnikatelé vietnamského původu. Současní vlastníci komplex koupili za zhruba sto milionů korun.