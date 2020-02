Podle předpovědí by měl mít vítr rychlost v nárazech kolem devadesáti kilometrů v hodině. Z modelů z pátečního večera vyplývá, že na hřebenech Jeseníků to může být v noci na pondělí až dvojnásobek.

Nechoďte do lesa

„Jsou očekávána poškození stromů a lesních porostů, škody na majetku a některých budovách,“ stojí ve varování meteorologů.

Reálné je rovněž přerušení dodávek elektřiny a komplikace v dopravě. Lidé by raději neměli vycházet ven, chodit do lesa a co nejméně jezdit autem. Mohou je zasáhnout letící předměty, zlomené větve nebo vyvrácené stromy. Obtížná může být i samotná chůze. Vichr může rovněž převracet prázdná nákladní auta.

Co napáchal Kirill?

Silný vítr zasáhl území Česka v roce 2007. Při orkánu Kirill přesahovala rychlost větru v nárazech na hřebenech Krkonoš dvě stě kilometrů v hodině. V Česku Kirill páchal škody zejména v okrese Klatovy. Orkán zde trval osm hodin a škody byly katastrofální. Zničil skoro tři milióny metrů krychlových dřeva, což byla třetina celkových škod v Evropě.