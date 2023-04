V Hanušovicích pošta slouží třem tisícům obyvatel městečka a okolních vesnic. V pondělky a středy otevírá až v deset dopoledne, v úterky a čtvrtky zavírá ve čtyři, v soboty má zavřeno zcela.

Kdo si nechá poslat balík a nechce nebo nemůže čekat na kurýra, může si zásilku nechat doručit do samoobslužného výdejního boxu. Ve městě fungují celkem čtyři: dva provozuje Zásilkovna, jeden firma Alza a poslední je zapojen do sítě OX Point.

Výdejních boxů je víc než pošt

Starosta Hanušovic Marek Kostka konstatuje, že systémy tohoto druhu poštu v současnosti nahradit nedokáží. Pošta totiž kromě doručování balíků a dopisů plní řadu dalších funkcí.

„Poboček pošty asi v budoucnu moc nebude, jako je tomu v zahraničí, ale v současnosti je to pro spoustu starších lidí, kteří platí přes SIPO, jediný kontakt s bankou. Když se vyplácí sociální dávky, většina jejich příjemců nemá účty a chodí si pro peníze na poštu. Až budou mít všichni lidé účty a datové schránky, kam jim budou chodit dopisy z úřadu, pošta asi úplně potřeba nebude. Ale zatím je to jinak. Je to složitější problém, než to vypadá,“ řekl.

Poštovní masakr v Šumperku: město chce zachovat pobočku v Temenici

Počet výdejních boxů na Šumpersku a Jesenicku převyšuje počet pošt. Zatímco poboček v regionu existuje šest desítek (od července jich má být o tři méně), automatizovaných výdejních boxů funguje zhruba sedmdesát.

Jednou z obcí, která už roky nemá poštu, ale funguje v ní výdejní box, je Bratrušov. „Pronajali si od nás místo. Box zabírá zhruba stejnou plochu jak popelnice. Nemáme přehled, kolik lidí si nechá balík doručit v době, kdy jsou doma, a kolik si ho nechá doručit do boxu. U nás většinou pracující jezdí do Šumperka, tam se s poštou nějak popasují. A starší lidé jsou většinou doma a důchod jim pošťačka donese,“ popsal starosta Bratrušova Radek Novotný.

„Komunikace spěje k elektronické formě, to je jasné. Někteří starší lidé ještě nemají vztah k elektronické komunikaci. Budeme muset překlenout období, kdy je jedna generace papírová a druhá elektronická,“ poznamenal.

Budoucnost doručování zásilek? ČR zaplavují výdejní boxy, přibudou další tisíce

První obcí v širokém okolí, která vyjednala instalaci výdejního boxu, je Sudkov. Podle starostky Mileny Sobotkové je velmi využitý. „Stoprocentně, je pořád plný,“ řekla.

Plechová skříň s množstvím větších a menších přihrádek stojí naproti obecnímu úřadu. V jeho prostorách místní samospráva už mnoho let provozuje Poštu partner.

Podle starostky Sobotkové výdejní boxy poštu určitě nenahradí. „Vleze se do nich jen určitá velikost balíku, pošta také funguje jiným způsobem. Pro výběry peněz, placení,“ nastínila žena, která byla původním povoláním pošťačka a o této problematice tak má dobrý přehled.

Pošty přebírají samosprávy. I ve větších obcích

Využitá je v Sudkově i partnerská pobočka České pošty. „Pracovnici, která byla předtím na půl úvazku pod poštou, máme na plný úvazek. Oproti jiným poštám máme dobrou otevírací dobu, sjíždí se k nám lidé z okolí,“ říká starostka Sobotková.

Služby pošty a obecního úřadu jsou navíc v Sudkově propojené. Agendu obou institucí vyřídí lidé v jedné kanceláři. „Protože pracovnice spadá pod obec, vybírá obecní poplatky, zajišťuje Czech Point. Naši občané si všechno mohou vyřídit na poště,“ uzavřela starostka Sobotková.