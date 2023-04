Premiér Petr Fiala se ve středu 29. března v rámci výjezdu vlády na Jesenicko účastní kontroly výstavby dálničního úseku u Bludova. Možná důležitější než fyzické jsou v dnešní době dálnice digitální. V přístupnosti a kvalitě internetového připojení přitom Šumpersko a Jesenicko pokulhává.

Alex Malík žije ve Velkých Kuněticích u hranic s Polskem a zabývá se střihem videí. Soubory si potřebuje v různých fázích zpracování vyměňovat s dalšími dvěma kolegy. Využívá pro to internetové úložiště, potýká se však se špatným připojením.

„Třeba teď jsem stahoval dva nebo tři gigabajty pět hodin, což je pro mou práci nepřijatelné. Když něco začnu stahovat, babičce se seká televize. Větší soubory tak stahuji přes noc, tím se mi ale práce ještě více komplikuje,“ vylíčil.

Osmnáctiletý žák jesenické průmyslovky je kvůli špatnému připojení nucen data sdílet jiným způsobem. „Poslední dobou si je předáváme fyzicky na pevných discích. Třetí kolega ale navštěvuje jinou školu a potkat se je občas problém. Někdy jsou to struktury souborů, které se na harddisku úplně přenášetnedají, protože jsou tam nějaké posloupnosti, které se musí zachovat,“ dodal.

Bez signálu: televizního, rozhlasového i mobilního

V jiných oblastech Jesenicka je situace ještě horší. Například Travnou a Zálesí na Javornicku nepokrývá televizní, rozhlasový ani mobilní signál. Jediným spojením se světem je velmi pomalý pevný internet a pár polských rozhlasových stanic. Lukáši Morávkovi, který v Zálesí s rodinou bydlí a živí se jako nezávislý profesionál v oblasti internetového marketingu, tento fakt zásadně komplikuje práci.

Bez mobilu, internet jen někde. Šancí na pokrytí Javornicka je 5G

„Jako zálohu používám připojení k satelitu Ka-sat od české společnosti Tooway. Je to drahá záležitost. Mám měsíčně dvacet gigabajtů za asi devět set korun. Řeší mi to situace, kdy potřebuji mít na stabilní připojení s vedením nějaké společnosti,“ řekl.

Za dvanáct let, co na Zálesí žije, se internetové připojení přes pevnou linku příliš nezlepšilo. „Předevčírem jsem měl doma technika, protože připojení začalo kolísat, bylo nedostupné. Bavil jsem se s ním a vyzvěděl jsem, že jsou snad někde pod obcí zavedené trubky. Měla tam být ‚fouknutá‘ optika, ale ustoupilo se od toho, protože nebyly peníze. Když jsem to slyšel, málem jsem spadl pod stůl. To by nám už před lety vyřešilo naše problémy,“ poznamenal.

Není to jen problém odlehlých oblastí

Špatné pokrytí není jen záležitostí Jesenicka. „Každý rok píšeme dopis, že je u nás slabý signál, a pokaždé dostanu stejnou odpověď, že bohužel Český telekomunikační úřad není schopen donutit jednotlivé operátory k posílení signálu. Za naše peníze nám místní podnikatel vybudoval pokrytí internetem, abychom vůbec nějaký měli. Chápu, že první se řeší Praha, Brno, pak Šumperk, Jeseník. Ale kdy dojde na vesnici, která má 480 obyvatel?“ ptá se starosta Dlouhomilova na Šumpersku Jiří Štelc.

Stát v rámci Národního plánu obnovy vyhradil čtyři miliardy korun, které postačí k vybudování čtyřiceti tisíc kapacitních přípojek k internetu na různých místech Česku. „Od roku 2025 se výrazně zlepší konektivita,“ řekl Petr Vítek z ministerstva průmyslu a obchodu.

Dotace od státu operátorům nestačí

V republice je 1139 oblastí, která nejsou pokryta mobilním signálem ve standardu 5G. Na jejich pokrytí mohou mobilní operátoři získat od státu dotace, a to v celkové výši 300 milionů korun. K pokrytí všech těchto území to však rozhodně stačit nebude.

„Suma tři sta sta milionů určitě nějakému počtu obcí pomůže, ale reálně rozpočet odpovídá pokrytí plus minus padesáti obcí,“ řekl na konferenci k budování infrastruktury internetového připojení a kvalitního mobilního a televizního signálu na Červenohorském sedle Viktor Filip z firmy CETIN, která spravuje a buduje datovou infrastrukturu.

"Zkušenost z Travné ukazuje na selhání státu"

Někteří starostové vzali iniciativu do vlastních rukou. V Dolních Studénkách tak docílili zrychlení internetu z pěti až osmi megabit na sto megabit a více. „Využíváme kombinaci tří technologií, jako obec nás to nestálo ani korunu, jen koordinační úsilí,“ řekl starosta Dolních Studének Radim Sršeň, který je zároveň náměstkem ministra pro místní rozvoj.

Připomenul, že stát musí do lokalit se špatnou kvalitou připojení investovat.

Mobil je tu k ničemu, o internet musí bojovat. Realita na Javornicku

„Pokud nechceme řešit, že se lidé stěhují do Prahy nebo do Brna, musíme tu vytvořit dobré podmínky. Zkušenost z Travné ukazuje na selhání státu. Doufám, že tyto věci zazní i na zasedání vlády v Jeseníku. Lokalit, jako je Travná, není moc. Z Národního plánu obnovy se budou moci stavět BTS (základnová stanice pro mobilní signál, pozn. red.), do takových míst přesně musí jít,“ řekl.

„Na jednání s vládou budeme o těchto věcech určitě mluvit,“ doplnila k otázce pokrytí mobilním signálem a připojení k internetu starostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová.