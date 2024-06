Větší zájem o evropské volby byl také na Jesenicku. Volební účast zde dosáhla 32,44 procent, zatímco před pěti lety to bylo o deset procent míň.

K volebním urnám přišlo na Šumpersku 35,44 procenta voličů, celkem 34 152. Před pěti lety to bylo jen lehce přes čtvrtinu, konkrétně 26,45 procenta.

Volby do evropského parlamentu na Šumpersku ovládlo hnutí ANO, které v rámci celého okresu získalo 31 procent hlasů. To zvítězilo také na Jesenicku.

Už popáté si Češi volili své zástupce do Evropského parlamentu. Volby se konaly první červnový týden, v Česku konkrétně v pátek 7. a sobotu 8. června. Jak eurovolby 2024 dopadly. Jaké nové europoslance si Češi zvolili. A samozřejmě rychlé a podrobné výsledky ihned po jejich zveřejnění. To je speciál Deníku Volby do evropského parlamentu 2024.