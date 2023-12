Knihovna literatury z regionu Šumperska a Jesenicka v posledních měsících řádně nabobtnala. Nakladatelé před Vánocemi vydali řadu titulů s regionální tematikou. Nechybí mezi nimi ty zaměřené na zapomenuté osady, pohoří, obce či staré fotografie. Deník přináší jejich přehled, který vám může posloužit jako tip na vánoční dárek.

Knihy s regionální tematikou vydané v předvánočním období roku 2023. | Foto: Repro: Deník

Josef Pavlíček: Šumperk kdysi

388 stran, 590 korun (eshop vydavatele)

Nejčerstvější novinkou z žánru regionální literatury je druhý díl obrazové knihy Šumperk kdysi s fotografiemi známého šumperského fotografa Josefa Pavlíčka. Lidé si v ní mohou prohlédnout, jak to dříve vypadalo na šumperském Kotli či v některých ulicích města. Připomenuty jsou i některé historické události, například odchod sovětských vojsk v roce 1990 či povodeň v roce 1997. Do knihy byly zařazeny i krajiny, zimní fotografie nebo ženské akty.

Miroslav Kobza: Králický Sněžník a zlatá údolí v jeho stínu

240 stran, 230 korun (eshop vydavatele)

Rozhlasový reportér Miroslav Kobza tentokrát své čtenáře zavedl do pohoří Králického Sněžníku. To je z pohoří v naší zemi jedno z nejmenších, avšak co do výšky třetí nejvyšší. Považuje se za střechu Evropy, neboť právě zde se setkávají rozvodí tří moří. Zdejšímu kraji vládne duch Stamichman, ale také víly, permoníci a další nadpřirozené bytosti.

Ve stínu těchto hor se v údolích putovalo za vzácným jantarem, dobývaly se drahé kovy, ozdobný mramor i černá tuha. Prací místních lidí se stonky lnu proměňovaly v to nejjemnější plátno, drsný písek v průzračné sklo a množství dřeva v nejhebčí papír. Je to kraj drsný, stejně jako lidé, kteří zde žili a žijí.

A právě o tom všem je tato kniha. Není to turistický průvodce, ale výpověď o kraji dalekých rozhledů i lesních zákoutí. O městech a horských dědinách, o lesních samotách i místech zcela prázdných, která lidé opustili. Kniha je doplněna řadou starých fotografií a ilustrací.

Zdeněk Šmída: Tajemství hranice Rychlebských hor a masívu Králického Sněžníku

216 stran, cena: 290 korun (u nakladatele)

Výpravná publikace pojednává o vývoji hranice v Rychlebských horách a masivu Králického Sněžníku. Popis začíná od zemských hranic Koruny české přes územní ztráty hranic v 18. století a jejich právní zformování v 19. století. Následuje prvorepublikové rozhraničení v horách na československo-německé hranici a události spjaté s německou agresí v roce 1938.

Poválečná politika přiřkla v pohoří německé území Polsku. Nová hranice mezi Československem a Polskem byla pečlivě hlídána polskými pohraničníky. Živlem byli disidenti z obou republik, kteří se v horách tajně scházeli a pašovali nelegální dokumenty.

Ve druhé části kniha rozebírá místa na hranici rychlebského a králického pohoří, a je tak zároveň turistickým průvodcem. Publikace je vybavena bohatou fotografickou přílohou, z nichž větší část je věnována historickým archiváliím.

Pavel Rušar (ed.): Záhadné předměty z jesenických sbírek

144 stran

Vlastivědné muzeum Jesenicka, Vlastivědné muzeum v Šumperku a Muzeum v Bruntále společně připravila pod záštitou Olomouckého kraje publikaci o tajemných předmětech jesenických sbírek. Odborní pracovníci zmíněných muzeí příběhy takových předmětů představují katalogovou formou. Publikace bude od ledna k mání ve Vlastivědném muzeu Jesenicka.

Luboš Berka: Historie obce Janoslavice

136 stran, cena: 250 korun

V listopadu roku 2023 vydala obec Rohle knihu nazvanou Historie obce Janoslavice od autora Luboše Berky.

Janoslavice se až do roku 1904 nazývaly Svinov. Založeny byly nejspíš ve 14. století. Od roku 1976 jsou místní částí sousední Rohle.

Autor knihy Luboš Berka je rodákem z Janoslavic. Myšlenku na sepsání knihy o své rodné vísce nosil několik let. Jak sám píše, „to vše pro lásku k rodné dědině“. Součástí knihy, která vyšla nákladem 200 kusů, jsou černobílé a barevné fotografie. Publikaci lze zakoupit na Obecním úřadu v Rohli.

Kolektiv autorů: Bělá pod Pradědem 60 let & Adolfovice a Domašov 740 let

253 stran, cena: 350 korun

Kniha pojednává o dějinách obce Bělá pod Pradědem včetně všech jejích soudobých částí. Zabývá se historií obce od pravěkých nálezů až po soudobé dějiny.

Knihu několik let připravovali současní i bývalí pracovníci Vlastivědného muzea Jesenicka, externí spolupracovníci a zaměstnanci obecního úřadu, to vše za spolupráce s mnoha dobrovolníky a pamětníky z obce.

Textovou část knihy vytvořili historikové Jan Petrásek, Božena Kaňáková, Kamil Tomášek a Jan Stejskal, pracovník popularizace regionální vlastivědy Pavel Macháček a archeolog Milan Rychlý.

Publikaci lze zakoupit ve Vodní tvrzi v Jeseníku či na obecním úřadě Bělé pod Pradědem.

Pavel Novák: Zmizelé Jesenicko: Zastávka. Osada, která nezanikla

110 stran, cena: 259 Kč (e-shop vydavatele)

„Bonusový“ díl ediční řady Zmizelé Jesenicko se zaměřuje na osadu Zastávka v Rychlebských horách. Byla jednou z mnoha osad, které postupně zmizely po odsunu Němců z Jesenicka.

V knize se čtenář dozví spoustu zajímavostí o historii a životě lidí, kteří zde žili a pracovali. Kniha je bohatě ilustrována fotografiemi a ofocenými dokumenty.

Autor knihy Pavel Novák je ředitelem střední školy American Academy v Brně a je vynikající vypravěč. Na Zastávce tráví velmi mnoho svého času. Pomáhá zde pořádat dobrovolnické práce na údržbu zeleně a starých stromů původních zahrad a také pátrá po tajemstvích a historii osady.

Mikuláš Bánffy: Byli jste sečteni

700 stran, cena: 490 korun (u nakladatele)

Šumperský vydavatel Radek Ocelák v září vydal první díl „transylvánské trilogie“ hraběte Mikuláše Bánffyho (1873–1950). Román Byli jste sečteni vyšel v překladu Roberta Svobody jako čtvrtý svazek Edice Sedmihradsko.

Transylvánská trilogie je v Česku dosud zcela neznámé románové veledílo první poloviny minulého století. Hornatá Transylvánie, jinak také Sedmihradsko, byla odedávna územím spadajícím pod uherskou vládu, které po rozpadu Rakouska-Uherska připadlo rumunskému státu. Bánffyho trilogie je rozsáhlým obrazem života zdejší aristokracie.

Je to kniha pro všechny, kdo si rádi přečtou román klasického střihu s bohatstvím postav a s romantickou linkou. Pro zájemce o dobu soumraku habsburské monarchie a o historicky proměnlivou maďarsko-rumunskou hranici, která svým způsobem zatěžuje Evropu dodnes.