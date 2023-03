Končí éra Miloše Zemana. Třetímu prezidentovi České republiky vyprší mandát o půlnoci z 8. na 9. března. Na Hrad místo něj usedne Petr Pavel. Zeman proslul spanilými jízdami do regionů. Celkem čtyřikrát během svých dvou mandátů zavítal končící prezident na Šumpersko a Jesenicko. Podpořil obnovu těžby zlata ve Zlatých Horách, rezervovaně se naopak stavěl k možné stavbě tunelu pod Červenohorským sedlem.

Poprvé v roli hlavy státu navštívil Zeman sever Olomouckého kraje v roce 2014, kdy krátce zavítal do podniku Siemens v Mohelnici. Naopak hned několik dnů věnoval Šumpersku a Jesenicku o rok později, kdy navštívil Hanušovice, Jeseník, Zlaté Hory, Velké Losiny a Šumperk. Setkal se s učni, pracovníky průmyslové firmy, nemocnice, ale především s lidmi na náměstích.

Podpora těžby zlata

Při návštěvě Zlatých Hor podpořil obnovení těžby zlata. „Jeho cena na světových trzích se od zastavení těžby ve Zlatých Horách v roce 1993 mnohonásobně zvýšila,“ konstatoval.

Naopak rezervovaný zůstával jeho postoj k vybudování tunelu pod Červenohorským sedlem. Smysl by podle něj měl jen v případě, že by byl napojen kvalitní silniční síť dále na Polsko.

„Tento tunel by při dnešních cenách stál minimálně deset miliard korun. Nejde jen o napojení na Polsko, ale také o to, aby se k němu vybudovaly adekvátní přístupové komunikace, což se zatím nestalo. Kdyby se alespoň část z těch peněz věnovala na rozvoj Jesenicka, například na podporu malých a středních podnikatelů v oblasti dřevozpracujícího průmyslu nebo řekněme i výstavbu nových penzionů, bylo by to užitečnější,“ řekl v roce 2015 v rozhovoru pro Deník.

V roce 2017 Zeman při návštěvě Olomouckého kraje zavítal do Mohelnice, Zábřehu a Vápenné, která se v tomto roce stala Vesnicí Olomouckého kraje.

Naposledy se prezident Zeman na Šumpersko a Jesenicko vydal v roce 2018. V Šumperku se setkal s pracovníky a klienty organizace Pontis, s místními občany v Mikulovicích, návštěvu zakončil na vysílači na Pradědu.

„Helikoptérou jsme zakroužili nad přečerpávací elektrárnou Dlouhé stráně. Je to nádherné lidské dílo, před kterým je třeba se hluboce sklonit,“ řekl tehdy.

Originální dary

Z návštěv Šumperska a Jesenicka si končící prezident odvezl rozmanitou sbírku darů. V Siemensu například dostal popelník ve tvaru elektromotoru, v Hanušovicích jedenapůllitrový měděný pivní korbel a dřevěnou plastiku s názvem Nevinnost, ve Vápenné pak obraz přírody a kovanou plastiku Rychlebská múza.