Výstavba obchvatu Bludova a navazujícího obchvatu Chromče si vyžádala omezení. Do konce září je uzavřená silnice ze Sudkova do Bludova, do konce července pak z Postřelmova do Chromče.

Po obchvatu Bludova ještě letos. Myšlenka tunelu pod sedlem znovu ožívá

Až do září musí počítat se zdržením řidiči na dálnici D35 u Loštic. Tři bagry strhly původní betonovou konstrukci druhého z dálničních mostů, první byl rekonstruován loni. Nyní dělníci začnou pracovat na výstavbě nového.

O předposledním dubnovém víkendu se kvůli rekonstrukci uzavřela silnice I/44 v Bělé pod Pradědem. Neprůjezdný je úsek od školy v Adolfovicích po benzinovou stanici v Jeseníku. Jedná se o úplnou uzavírku, objízdná trasa vede přes Hanušovice, rozměrnější vozy si musí zajet až přes Rýmařov a Zlaté Hory.

Výjimku má však dopravní obsluha. Uzávěrou tak projedou místní obyvatelé, ale také lidé, kteří v Bělé pracují, mají firmy, dopravují děti do školy nebo turisté. Beze změn jezdí také linkové autobusy.

Hlavní silniční tah do Jeseníku uzavře na dva měsíce oprava

„Když jsme původně slyšeli slovo plná uzávěra, v žádném případě jsme nesouhlasili, že by se uzavřela kompletně celá silnice. Jsme údolní vesnice, není možné za pár minut celou stavbu objet po bočních cestách. Měli jsme ale jednání a plná uzávěra je v tomto případě brána jako nástroj, aby byla odsunuta tranzitní doprava,“ řekl starosta Bělá pod Pradědem Radomír Neugebauer.

Opravy a rekonstrukce omezí i dopravu na silnicích nižších tříd. Oprava čeká silnici mezi Štíty a závodem Renostav v Jedlí, mezi Veleboří a Lipinkou, Kamennou a odbočkou na Nedvězí a průtah Vlčicemi.

Do silnice mezi Hanušovicemi a Ostružnou hodlá krajská správa silnic investovat dvacet milionů korun, do cesty mezi Dubickem a Úsovem patnáct milionů.