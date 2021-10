Na severu dominovalo ANO, SPD je třetí

Pokud by o složení Poslanecké sněmovny rozhodovali jen voliči ze Šumperska a Jesenicka, s výrazně dominantní by v ní bylo hnutí ANO. Třetí nejsilnější formací by se stala SPD. Volební výsledky ze severu Olomouckého kraje se od těch celostátních viditelně liší.

Výsledky parlamentních voleb 2021 v okrese Šumperk | Foto: DENÍK/Jan Lakomý

Na Šumpersku zvítězilo hnutí ANO 2011 s 31 procenty, na Jesenicku získalo dokonce 34 procent, takže každý třetí odevzdaný hlas. Vítězem se stalo i v Mohelnici. "Na prvním místě bych chtěl velmi moc poděkovat voličům našeho hnutí ANO 2011 v Mohelnici. Vaše podpora byla velmi silná, i když to na celostátní úrovni nevyšlo a velmi pravděpodobně půjdeme do opozice. Na druhém místě gratuluji vítězům voleb a přeji jim sílu do nelehké doby," uvedl předseda místní organizace ANO 2011 a mohelnický zastupitel Martin Budiš. Nejvýše byl za hnutí ANO v Olomouckém kraji nasazen starosta Rapotína Bohuslav Hudec. Kandidoval z pátého místa a v rámci listiny získal čtvrtý nejvyšší počet preferenčních hlasů. "Chtěl bych vám všem, kteří mi dali svůj preferenční hlas, upřímně poděkovat. Bylo vás opravdu hodně a já si toho nesmírně vážím," uvedl. Galerie 6 fotografií v galerii ›





Jako druhá skončila v regionu v výrazným odstupem koalice Spolu. Na Šumpersku získala 24, na Jesenicku 20 procent. Třetí je SPD s 12, potažmo s 15 procenty. Až za ní skončila koalice Pirátů a Starostů s 12 procenty v okrese Šumperk a 10 v okrese Jeseník. Žádné další strany v regionu pětiprocentní hranici nepřekonaly. Nejblíže jí byla na Šumperku se 4,6 procenty Přísaha Roberta Šlachty a na Jesenicku se stejným procentuálním ziskem KSČM. Volební účast na Šumpersku dosáhla 64,5 procenta, na Jesenicku šedesáti procent.