Přepážka, u které lze zaplatit poplatek za odpad či nájem, nebo nazdobená místnost s infocentrem, kde lze pořídit malý dárek. I tak mohou vypadat pobočky České pošty, pokud je provozují obce.

Pošty Partner v obcích na Šumpersku. | Video: Petr Krňávek

V Sudkově se poštovní pobočka nachází v přízemí obecního úřadu. Jako partnerská funguje zhruba od roku 2016. „Nejdřív jsem se tomu bránila. Pro obec to bude vždycky finanční zátěž. Na naší poště se ale pořád snižovaly úřední hodiny. Lidem bylo těžké vysvětlovat, že nemáme vliv na to, jak bude otevřeno,“ řekla starostka Sudkova Milena Sobotková.

Obci se také podařilo pobočku udržet i po dobu rekonstrukce obecního úřadu a rekonstruovat pro ni prostory. Sudkovská pošta navíc slouží i obyvatelům sousedního Kolšova.

„Nakonec jsem tu po několika jednáních seděla, všechno propočítávala a řekla si, že do toho půjdeme,“ vzpomíná ve své kanceláři starostka, která je původním povoláním pošťačka a v podniku v devadesátých letech prošla nejrůznějšími pozicemi.

Radnice i pošta v Sudkově se stěhovala do lepšího

Pracovnici pošty obec zaměstnala na plný úvazek s tím, že polovinu pracovní doby bude vykonávat agendu pro obec. Na sudkovské Poště Partner si tak lidé chodí pro důchod, dávky, ale platí i veškeré obecní poplatky. Díky delší otevírací době a poloze u hlavní silnice využívá pobočku i řada cizích lidí.

Výpisy z rejstříku, ověření podpisu i objednávka kominíka

„Paní obsluhuje Czech Point, dělá výpisy z rejstříku, ověřuje podpisy. Když objednáváme kominíka, zájezdy, lidé si to vyřídí na poště. Teď tam třeba budeme prodávat vstupenky na kapelu O5 a Radeček,“ popisuje starostka Sobotková.

Spojení pošty a úřadu se Sudkovu vyplatilo ještě v jedné věci. Radikálně se podařilo snížit nedoplatky obyvatel vůči obci. Na jedné přepážce totiž vyberou důchod nebo sociální dávky a pracovnice je hned může „zinkasovat“, případně si domluví splátkový kalendář.

„Když jsem jako starostka začínala, byly nedoplatky kolem dvou set tisíc. I díky těmto věcem se nám podařilo, že jsme na nule,“ podotýká starostka Sobotková.

V Loučné nad Desnou partnerskou pobočku zřídili v roce 2018. Aby obec snížila náklady, přestěhovala ji do přízemní obecního úřadu do prostor, kde dříve bývala lékárna. V jedné místnosti spojili poštu a informační centrum.

Vodné, stočné, odpady. Vše na jednom místě

„Jednak jsme ušetřili prostor, jednak se zaměstnanci mohou zastupovat. Zároveň lidé, kteří jdou na poštu, vidí, co se děje v informačním centru a naopak. Na poště a v informačním centru vybíráme poplatky. Lidé tam mohou zaplatit za psa, odpady, vodné a stočné. Výhodou je, že mohou platit kartou. Kanceláře obecního úřadu jsou v prvním patře. Starší lidé nebo maminky s kočárkem nemusí chodit nahoru a všechno vyřeší dole v přízemí,“ shrnula starostka Loučné Petra Harazímová.

O loučenské poště se říká, že je nejkrásnější široko daleko. Slouží i jako komunitní prostor.

„Pošta je místem setkávání pro místní lidi. Jsou na to zvyklí. Senioři si tu chodí pro důchody, posílat zásilky. Je to pro ně místo, kde se s někým vidí, mohou využít infocentrum jako prodejnu drobností. Na víkend jim přijedou děti nebo vnuci, něco malého pro ně koupí,“ popsala pracovnice infocentra Kristýna Inka Daňová.

Pošty přebírají samosprávy. I ve větších obcích

Obě starostky se shodují, že spojení obecního úřadu a pošty je perspektivní model i do budoucna. „Stoprocentně. My tak jedeme už šestý rok a chválíme si ho. Menší obce se ale mohou potýkat s tím, že na to nebudou mít rozpočet,“ řekla Milena Sobotková.

„Symbióza je v mnoha směrech. Pošta je v této době ještě pořád nutnost a dá se s úřadem pěkně skloubit,“ doplnila Petr Harazímová.

Zároveň by ze strany státního podniku ocenily více partnerský přístup. Dnes se musí obce státnímu podniku zodpovídat, když musí pobočku byť jen na jediný den zavřít.

„Když byla vláda v Jeseníku, říkala jsem ministrovi vnitra, že je zásadní problém, že Česká pošta starosty straší: když bude pošta zavřená a nebudete mít zástup, budete platit padesát tisíc. U vedení pošty je podle mě třeba změnit přístup, aby byli starostům nápomocni, a ne, že na ně půjdou restriktivně. Provozování pošty není pro obce úplně velký náklad. Myslím si, že by do toho i spousta starostů v okolí šla. Je ale potřeba partnerství, spíš než strašení,“ uzavřela Petra Harazímová.