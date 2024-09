Kvůli velmi nepříznivé předpovědi počasí musela zrušit oslavy 740 let obec Písečná. „Proběhne pouze páteční program, vernisáž výstavy fotografií a dokumentů z historie obce v tělocvičně budovy základní školy od 17 do 20 hodin,“ sdělil starosta Písečné Jan Konečný. Oslavu pěti let své existence ruší i Moravičanský okrašlovací spolek.

Šumperský festival medu se v sobotu 14. září uskuteční, ale přesouvá se do vnitřních prostor střední odborné školy.

Řadu akcí pořadatelé posouvají na sobotu 28. září. Jsou to například Tvarůžkové dožínky v Lošticích, nebo Gulášobraní v Sobotíně. Na svatého Václava pořadatelé přesunuli i populární běh ŠumpeRun.

„Start zůstává na náměstí Svobody u hotelu Perk. Všechny registrace zůstávají platné. Pokud vám nový termín nevyhovuje, kontaktujte nás na sumperun@gmail.com a domluvíme se na vrácení startovného nebo převodu na jiného závodníka,“ uvedli pořadatelé.

Šumpersko a Jesenicko by měly o víkendu zasáhnout intenzivní srážky. Podle prognózy, kterou ve čtvrtek dopoledne namodelovali meteorologové, by měla Morava v Raškově a Desná v Šumperku dosáhnout výše čtyř metrů. Extrémní povodeň se očekává také na Bělé na Jesenicku.