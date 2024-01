V letošním roce uplyne dvacet let od chvíle, kdy byl v šumperském okrese otevřen první úsek čtyřproudé silnice. Na obchvat Postřelmova vyrazila první auta v roce 2004.

Trvalo dalších deset let, než byl zprovozněn obchvat Zvole. Přípravu i stavbu samotnou provázely velké peripetie, práce byly dokonce v roce 2011 zastaveny.

VIDEO: Na nový obchvat Zvole vjela první auta

Mezitím byl v roce 2008 otevřen obchvat Rájce (kdo z řidičů si dnes vzpomene na pověstné esíčko v centru obce). Na další úsek čtyřproudovky ale museli řidiči čekat opět bezmála deset let, konkrétně do uplynulého prosince na obchvat Bludova.

Tempu „co deset let, to pár kilometrů čtyřproudovky“ však má být konec. Stát prostřednictvím Ředitelství silnic a dálnic zařadil vyšší rychlost. Ze Šumperku do Mohelnice a dál na Hradec Králové se mají motoristé dostat výhradně po rychlostních silnicích a dálnicích už za pět let, v roce 2029.

Poslední chystaný úsek dálnice D35 k Mohelnici bude mít letos stavební povolení

Klíčovou roli v tom bude hrát dálnice D35. „V tuto chvíli rostou dvě důležité stavby. Janov – Opatovec a obchvat Vysokého Mýta,“ informoval ministr dopravy Martin Kupka.