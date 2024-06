Křižovatka u bývalé obchodní akademie v Mohelnici obsadila v žebříčku čtvrté místo. Za posledních pět let se na ní stalo 22 nehod, které si vyžádaly osmnáct zraněných. Nejčastější příčinou bylo nedání přednosti v jízdě.

Kde se nejvíc bourá? Tady je 10 nejrizikovějších míst v Olomouckém kraji

„Vytíženost této rozsáhlé křižovatky je zejména ve špičkách značná, jezdí tam hodně kamionů. Nejlepší řešení by byla okružní křižovatka. V rámci celého Olomouckého kraje máme dobré zkušenosti s tím, že kde vznikly nové kruhové křižovatky, dopravních nehod velmi výrazně ubylo. Téměř vůbec je v těchto místech neřešíme,“ řekl Marek Sládeček.

Kruhovou křižovatku v těchto místech zbuduje Ředitelství silnic a dálnic v rámci výstavby dálnice z Mohelnice do Starého Města u Moravské Třebové. Hotový by měl být do roku 2029. „Probíhají výkupy pozemků, máme vyřešeno 86 procent vlastníků. Do výkupů jsme už vložili tři čtvrtě miliardy korun,“ řekl ředitel olomoucké správy ŘSD Martin Smolka.

Nejrizikovější místa na silnicích na Šumpersku - křižovatka u bývalé obchodní akademie v Mohelnici.Zdroj: Deník/Petr Krňávek

Na dalších místech se hned třikrát umístila silnice II/446. Sedmé nejrizikovější místo v kraji se nachází v ostré zatáčce pod Kopřivnou. Za posledních pět let se zde stalo sedmnáct nehod s devíti lehce zraněnými. Dvě třetiny nehod se staly na mokré vozovce, na kterou v tomto lesním úseku padá listí ze stromů.

„Aktuálně se dokončuje projekt na opravu tohoto úseku. Když to dobře dopadne, měl by být do konce letošního roku opraven, bude se tam pokládat nový asfaltový povrch,“ uvedl vedoucí oddělení silničního hospodářství Krajského úřadu Olomouckého kraje František Pěruška.

Nejrizikovější místa na silnicích na Šumpersku - II/446 pod Kopřivnou.Zdroj: Deník/Petr Krňávek

Osmou pozici obsadil úsek téže silnice za Šumperkem směrem na Bratrušov. Za posledních pět set se zde stalo 13 nehod s devíti zraněnými. Polovina nehod se stala na mokré vozovce, polovinu tvoří střet se zvěří. Aktuálně se projednává návrh na omezení rychlosti na šedesát kilometrů v hodině za mokra.

Nejrizikovější místa na silnicích na Šumpersku - II/446 Šumperk směr Bratrušov.Zdroj: Deník/Petr Krňávek

Na desátém místě se s jedenácti nehodami za posledních pět let umístila rovněž silnice II/446, tentokrát mezi Novým Malínem a Hrabišínem. Dvě třetiny případů tvoří střet se zvěří, následuje rychlá jízda. V úseku bude umístěna značka Pozor zvěř.

Nejrizikovější místa na silnicích na Šumpersku - II/446 Nový Malín směr Hrabišín.Zdroj: Deník/Petr Krňávek