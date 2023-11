/DENÍK ZJISTIL/ Hlídání si budou na pondělí 27. listopadu muset zajistit rodiče mnohých dětí. Řada škol na Šumpersku a Jesenicku se připojí k jednodenní stávce. Zavřené zůstanou i mnohé mateřinky.

Školáci, ilustrační foto. | Foto: Kateřina Nič Husárová

V Šumperku se ke stávce připojí z pěti základních škol zřizovaných městem tři: Vrchlického, Sluneční a 8. května.„Dvě školy budou zavřené zcela, jedna bude mít částečně omezený provoz. Základní škola 8. května poskytne dětem stravování a budou moci být v družině,“ informovala ve středu 22. listopadu dopoledne vedoucí oddělení školství Městského úřadu Šumperk Marie Osladilová.

Mateřské školky ve městě s největší pravděpodobností v provozu zůstanou. Ke stávce se připojí symbolicky.

V Zábřehu bude situace na jednotlivých základních školách rozdílná. Škola Boženy Němcové bude uzavřena včetně jídelny. Naopak v plném provozu zůstane základka na Školské.

„Základní škola a dům dětí a mládeže Krasohled bude mít zajištěn provoz v omezeném rozsahu. Žáci budou ve škole čtyři vyučovací hodiny. Provoz družiny bude zachován v plném rozsahu. Školní jídelna se připojila k výstražné stávce a nebude vařit,“ informovala mluvčí města Lucie Mahdalová.

Zavřená bude Základní a mateřská škola na Skaličce, stejně jako většina mateřinek ve městě: Pohádka, Zahradní, i Strejcova. „MŠ Severáček se připojí, ale bude mít zachovaný omezený provoz (jednu třídu) pro rodiče, kteří si nemají možnost zajistit hlídání dětí,“ doplnila Lucie Mahdalová.

Zavřené budou v pondělí všechny základní i mateřské školy zřizované městem v Mohelnici. Ke stávce se připojila i drtivá většina zaměstnanců základní školy v Jeseníku. „Zbyde nám deset, patnáct zaměstnanců, převážně pedagogů. Ti zajistí pro přihlášené zájemce z prvního stupně náhradní aktivitu. Budeme ji nabízet od osmi do tří hodin,“ řekl ředitel Dominik Liberda.

V souvislosti se školstvím politici opakují, že platy učitelů mají být na úrovni 130 procent průměrné mzdy v zemi. Za stávkou však nestojí „nenažranost“ pedagogů. Ministerstvu školství se na příští rok nedostává peněz. Pokud se plánovaný rozpočet nezmění, nebudou mít školy dost peněz, aby zaplatily školníky, kuchaře, uklízeče nebo ekonomy, ale třeba i asistenty pedagogů či školní psychology.

Hrozí také, že se děti budou muset učit ve větších skupinách. Ohroženo je tak například dělení tříd v hodinách jazyků či praktických předmětů, omezená bude možnost nabízet dětem volitelné předměty.

Snížit se totiž má takzvaný PHmax. To je maximální počet výukových hodin, který stát škole zaplatí ze státního rozpočtu. Nižší PHmax povede ke snížení počtu učitelských úvazků na dané škole.

Problém je to zejména pro odborné školy, které mají více oborů s nižší naplněností nebo jsou nuceny dělit hodiny praktické výuky.

„Laboratoře nebo odborné učebny jsou i z bezpečnostních důvodů koncipovány na nižší počet žáků. Odborné předměty musí školy půlit, aby splnily prostorové požadavky. Když se předměty půlí a napočítá se potřeba učitelů na pokrytí výuky žáků na dané škole, tak po krácení celkového počtu hodin stanovených ministerstvem úvazky dané škole nevyjdou. Škola nebude moci odučit, co odučit musí,“ vysvětlila ředitelka Střední školy gastronomie, farmářství a služeb Jeseník Silvie Pernicová.

Ke stávce se přidala řada středních škol na severu Olomouckého kraje. Kromě zmíněného učiliště v Jeseníku například i gymnázium v Šumperku. To by podle ředitele Milana Macečka přišlo na základě návrhu o 65 hodin oproti letos vyučovanému počtu.

„V praxi by to znamenalo nejen úsporu tří úvazků učitelů, ale také zrušení půlení matematických cvičení, cvičení z českého jazyka, půlení předmětů přírodních věd na laboratorní práce, snížení počtu vyučovaných seminářů a možná i přísnější pravidla pro dělení jazyků. Tím by se od září 2024 snížila kvalita výuky na naší škole,“ uvedl.

Pokud se rodičům menších dětí nepodaří na pondělí sehnat hlídání, budou si muset vzít dovolenou. Zákonní zástupci během stávky nemají nárok na ošetřovné. Pokud však mají dítě mladší devíti let, mohou požádat svého zaměstnavatele o výkon práce na dálku, pokud to povaha práce umožňuje.