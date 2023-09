Nestátní školství na Šumpersku zažívá rozvoj. V pondělí 4. srpna otevřou dvě soukromé základní školy. V nových prostorách začne fungovat i soukromá „zuška“.

Když se řekne zapadákov, Radnice na Mohelnicku tento pojem naplňuje téměř ideálně. Vede do ní jediná záplatovaná silnice, která ústí ve vesničce s necelou stovkou obyvatel. Návsi dominuje budova školy, do níž se po sedmi desítkách let vrátí výuka. Sídlit zde bude soukromá základní škola Bystrouška.

„Naše děti navštěvují převážně lesní klub Mloček, který do června sídlil ve Věžnickém údolí mezi Kozovem a Vranovou Lhotou. Od září bude na kopci nad Radnicí. Potřeba rodičů navázat na vzdělávací koncept vyústila v založení školy,“ řekla ředitelka školy Hana Vyjídáčková.

Svobodná škola

Ve vzdělávacím programu chce škola uplatňovat co nejvíce principů svobodných demokratických škol. „Svobodná škola znamená, že dětem je dána plná zodpovědnost za svůj vzdělávací proces. Veškerá nabídka je dobrovolná, děti se rozhodují, kdy a v jaké míře se budou vzdělávacího procesu účastnit. Zkušenosti ukazují, že to funguje. Chtěli bychom také hodně chodit do přírody,“ objasnila Hana Vyjídáčková.

V Radnici zakladatelé školy narazili na prázdnou budovu, která je stále vedená jako škola, byť se v ní sedmdesát let neučí. Ačkoli má Pavlov, pod nějž Radnice spadá, vlastní malotřídku, starostka Pavlova byla vzniku nové školy otevřená.

Rozsáhlá rekonstrukce

Spolek, který školu v Radnici zřizuje, má budovu v pronájmu za symbolické nájemné. Objekt prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Kompletně přebudovány byly elektrické rozvody, osvětlení, instalovány akustické podhledy, stavbaři zřídili hygienické zázemí pro personál. Na začátku října dostane budova nová okna.

„Včera jsme tu měli návštěvu z hygieny, která dopadla dobře. Odeslala jsem všechna vyjádření na krajský úřad a na ministerstvo. Teď čekáme na finální rozhodnutí, jestli začneme jako škola rejstříková. A kdyby se to náhodou nepovedlo, jeli bychom jako škola komunitní a děti by byly zapsány v domácím vzdělávání,“ nastínila Hana Vyjídáčková.

Šumperská škola Sofie

Takovou cestu má za sebou šumperská základní škola Sofie. Registrační řízení u úřadů se táhlo, nejdříve proto fungovala komunitně. Všechna potřebná razítka nakonec získala, od září tak otevře jako plnohodnotná škola registrovaná u ministerstva školství.

„Rok jsme tu působili jako komunitní škola, děti jsme měli zapsány v Písařově. K 1. září budou všechny přepsány na základní školu Sofie. To budou druháci, šestnáct dětí. Zároveň nám přibude dvanáct prvňáčků,“ popsala ředitelka školy Zuzana Stonová.

Škola sídlí v prostorách takzvaného Zámečku v centru Šumperku. Budova patří Střední škole řemesel. V současnosti Sofie „zabírá“ polovinu prvního patra budovy. „Protože částečně pracuji pro Střední školu řemesel, jsem tu jako doma. Střední škola tu má jen pár tříd, byla tu spousta volných prostor, které jsou pro nás ideální. Je tu také k dispozici jídelna a tělocvična, tento prostor nám vyhovuje,“ řekla ředitelka Stonová.

Cíl: 110 žáků a devět tříd

Cílová kapacita školy Sofie je 110 žáků v devíti ročnících. Příští školní rok chce kromě první otevřít i šestou třídu. „Vycítili jsme, že rodiče, kteří za alternativou jezdili do vesnických škol v okolí, které často končí prvním stupněm, hledají vstřícnější variantu vzdělávání. Chceme jim naši školu nabídnout. A také dětem, které neuspějí v přijímacím řízení na nižší gymnázium,“ popsala Zuzana Stonová.

Žáci a pedagogové v Sofii pracují didaktickým systémem Začít spolu, číst a psát se děti učí metodou sfumato. „Výuku máme hodně založenou na metodách kritického myšlení, praktickém a projektovém vyučování,“ zmínila Zuzana Stonová.

Někteří zastupitelé před časem snahu o zřízení soukromé školy v Šumperku kritizovali. „Nám nejde o konkurenci stávajícím školám, spíše o kooperaci. Aby i rodiče, kteří mají jinou představu o vzdělávání, ji mohli naplnit. Taková možnost tu nebyla. Šumperští rodiče se často stěhovali do jiných obcí, aby našli školu našeho typu,“ sdělila Zuzana Stonová.

Soukromá "zuška" Pamfilia se přesouvá do Rapotína

Do nových prostor se od září přesouvá soukromá základní umělecká škola Pamfilia. Šest let působila v různých prostorách, naposledy v Domě služeb ve Velkých Losinách. Potýkala se zde s omezenými prostory, budovu navíc obec plánuje zbourat.

„Letos k nám přišlo hodně mladých učitelů z konzervatoře. Výuku si kouskují na den nebo dva, pak se překrývala. Třeba v pondělí chtěli učit všichni a v pátek bylo prázdno. V Domě služeb jsme je neměli kam umístit. Každý rok jsme přidávali jednu třídu, ale nestačilo to. Věčná nejistota byla nepříjemná. Jsme rádi, že nám vyšla tato budova. Prostorově by měla dostačovat, je tu i rezerva,“ řekla ředitelka základní umělecké školy Pamfilia Petra Akritidu.

Zuška bude nově sídlit v bývalé české menšinové škole v Rapotíně. Místní ji znají spíše pod názvem Vedux. V 90. letech zde bývalo obchodní středisko, poté vinárna s diskotékou. Roky byla budova prázdná.

Když ji Petra Akritidu s partnerem koupila, přízemí bylo do metru zaskládané harampádím. „Na brigádách nám pomáhali rodiče žáků, oškrábali staré výmalby, opravila se elektřina, kompletně nová je voda, odpady,“ vylíčila Petra Akritidu.

Podstatnou část výdajů tvoří ty na novou střechu. Lidé na ni mohou do konce září přispět v on-line sbírce. „V říjnu přijdou pokrývači střechu udělat,“ doplnila Petra Akritidu.