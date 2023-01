S koncem roku v pozici statutárního zástupce Pontisu skončil Miroslav Adámek. Že se funkce vzdá, avizoval po nástupu do funkce starosty Šumperku.

„Dohodl jsem se se správní radou, že funkci dotáhnu do konce roku. A to jen z důvodu, že jsem statutární zástupce. Kvůli podpisům, dotačním titulům. Měnit statutárního zástupce ve fázi kdy mají podepisovat dotace, je složitý proces a mohlo by to mít vliv na jejich obdržení,“ uvedl v rozhovoru pro Deník.

Starosta Šumperku Adámek: o stovkách městských bytů, investicích či Hedvě

Pontis je obecně prospěšná společnost založená Městem Šumperk. Zajišťuje řadu aktivit v sociální oblasti. Provozuje například dům pro osamělé rodiče s dětmi v tísni, pro mládež nízkoprahový klub a kontaktní centrum, pro seniory denní stacionář, nabízí pečovatelskou službu nebo zašťiťuje klub důchodců. V roce 2021 zaměstnávala na hlavní poměr 67 pracovníků a hospodařila se sedmačtyřicetimilionovým rozpočtem.