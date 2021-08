Čapí hnízdo v Supíkovicích na starém topolu postavil Vladislav Jankes na podzim roku 2003. Už následující rok se v něm uhnízdil pár čápů bílých, který vyvedl dvě mláďata. V roce 2011 patronát nad hnízdem převzala obecně prospěšná společnost Krasohled a již desátým rokem přenáší dění v hnízdě online kamera.

On-line přenos ze supíkovického hnízda najdete ZDE

„Dva nebo tři roky po sobě jsme tu měli čápů více, momentálně jsou jenom tři. Daří se jim tu velice dobře, protože se o ně velmi dobře staráme,“ usmál se Vladislav Jankes, který je předsedou správní rady společnosti Krasohled.

Původně hnízdo stálo na kmeni topolu. Ten však nahradil vysoký dřevěný sloup.

„Topoly byly úplně ztrouchnivělé, jeden dokonce ve větru spadl na cestu, takže nám nezbylo, než to vyřešit takto. Hnízdo jsme s pomocí plošiny sundali. Částečně se nám rozpadlo, ale na novou podsadu jsme byli schopni část tohoto hnízda dát. V řadě případů se stalo, že když bylo někde úspěšné hnízdo a z nějakého důvodu změnili podsadu, čápi tam už znovu nesedli nebo to trvalo roky. Měli jsme z toho strach, ale naši čápi své hnízdo přijali s povděkem,“ řekl Vladislav Jankes.Členové sdružení se snažili postavit další hnízda, ta však zůstala neobsazená.

„Na Balkáně mají ve vesnici podél cesty třeba dvacet hnízd. Náš pár je však neskutečně konzervativní. Žádnému dalšímu nedovolí zahnízdit,“ poznamenal předseda sdružení.

Ve volné přírodě se čápi dožívají osmi až desíti let. Jestli se v Supíkovicích nachází původní pár, není nikdo schopen říct.

„Čápi mají identické znaky. Na dálku dokonce není možné říct, jestli na hnízdě sedí matka nebo otec. Traduje se, že samice sedí a otec zajišťuje potravu, ale jestli to tak mají opravdu patriarchálně založeno, to nevím,“ řekl Vladislav Jankes.

Kvůli čápům někdy v Supíkovicích zažívají mírné pozdvižení. Například loni na přelomu podzimu a zimy se na hnízdě objevil pár ptáků. Zbloudilí a trochu špinaví opeřenci na hnízdě pobývali zhruba dva týdny.

„Měl jsem spoustu telefonů, ať je začneme krmit, ať jim zajistíme úschovu. Volali mi z Plzně, jak to máme vymyšlené, jak je budeme přes zimu chránit, protože ráno byla všude jinovatka. Svědčí to o tom, že čápi jsou tu opravdu pod drobnohledem,“ řekl starosta Supíkovic Roman Bican.

„Empatičtější lidé mají problém, volají a chtějí, abychom řešili situace za přírodu. To my ale dělat nechceme. Vždy jsme chtěli přenášet reálný pohled do hnízda. Tlakům, abychom něco zachraňovali, odolávám. Kamera má zprostředkovat dění v hnízdě, jako by tam nebyla,“ uzavřel Vladislav Jankes.