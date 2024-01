„Mám dnes v práci volno a vyrazil jsem se psem na procházku do lesa. Nevěděl jsem, že to tady zpoplatnili. A nevěřím svým očím, že chtějí čtyřicet korun za hodinu. Z jakého důvodu? Tady na okraji města. No nic, popojedu do Radíkova, kde je parkoviště. Tam snad bude zadarmo,“ sdělil vloni na podzim Olomouckému deníku zhruba čtyřicátník z Olomouce.

Motoristům vadilo, že hodinová sazba na zalesněné periferii, kam Olomoučané míří na procházky, je totožná jako v centru města, kde se navíc o víkendech parkovné neplatí. Tak to sice v Radíkovské ulici zůstává i po 1. lednu, ale podle nového nařízení Rady města jen během sezony.

„Čtyřicet korun za hodinu už nebudou lidé platit celoročně (Po – Ne, 7-20 hod.), ale pouze v sezoně. Mimo sezonu (listopad – únor) se nově zavádí nižší sazba, a to 20 Kč/hod.,“ upozornila mluvčí.

Podle hostinského Martina Macka i v této lokalitě chybí stokorunový strop.

„I když se během sezony nic nemění, bereme to jako částečný vstřícný krok. Ideální by však byly dvě sazby: 40 nebo 20 za hodinu a celodenní, jako je například u Fojství,“ reagoval na nové nařízení hostinský.

„Zatím je však automat na placení parkovného přelepený, neplatí se nic,“ podotkl.

Nový parkovací systém

Podněty k novému parkovacímu systému zasílali lidé do konce října. V Radíkovské kromě celoroční hodinové sazby kritizovali i provozní dobu parkoviště, která byla nastavena od pondělí do neděle v době od 7 do 20 hodin.

Nový parkovací systém na Svatém Kopečku zahrnuje celkem pět parkovacích ploch. Na největších s automatickými závorami, u zoo, u Fojtství a U Ovčačky, zaplatí motoristé za celodenní parkování 100 korun (od listopadu do února 60, prvních 15 minut je zdarma).

Město, přesněji jeho příspěvková organizace Zoo Olomouc, spustilo nový parkovací systém počátkem loňských letních prázdnin. Jeho smyslem je zajistit plynulost dopravy k nejnavštěvovanějšímu turistickému cíli Olomouckého kraje – Zoo Olomouc.

Zahrnuje celkem čtrnáct digitálních cedulí, které informují o volné kapacitě parkovišť. Instalovány byly závory na třech parkovištích, kamery, čidla v zemi a další prvky. Náklady si vyžádaly investici 15 milionů korun.

Moderní systém sice pomůže v organizaci dopravy hlavně o víkendech a svátcích, kdy za příznivého počasí míří do zoo tisíce lidí, ale neřeší nedostatek parkovacích míst na Svatém Kopečku. Bezvýsledně se jím zabývalo už několik politických reprezentací.

„Pomohlo by záchytné parkoviště a kyvadlová doprava. Nebo výstavba parkovacího domu v blízkosti zoologické zahrady,“ uvedl již dříve náměstek primátora Tichý. „Hledáme kapacity, je snaha to vyřešit, ale není to z majetkoprávního hlediska jednoduchá záležitost,“ poukázal.