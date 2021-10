Výtvarník, zpěvák a jesenický rodák Jaromír Švejdík, herec a režisér s kořeny v Zábřehu Miroslav Krobot a česko-německý spisovatel čerstvě oceněný státním vyznamenáním Jaroslav Rudiš se sejdou v Šumperku. A to v rámci festivalu Město čte knihu, který se koná od 11. do 16. října.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.