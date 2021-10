Kryt pro krizový štáb československých železnic se v historickém centru Šumperku budoval v roce 1963. V době, kdy byla v plném proudu studená válka.

„Kryt se stavěl v naprostém utajení. Přemýšleli, jak to udělat, aby lidé nepřišli na to, že se tu něco buduje. Jak se provrtávali dolů, zároveň s tím se nahoře stavěla tělocvična. Díky tomuto krytu máme tělocvičnu,“ řekl Petr Šťastný, školník Střední školy řemesel Šumperk.

Kryt se nachází v areálu školy, která měla dříve železniční zaměření. Štáb z něj měl řídit vlakovou dopravu na Střední dráze Olomouc, to je zhruba na území pokrývajícím Moravu a Slezsko.

„Význam tohoto krytu byl takový, že v případě napadení bude chtít agresor eliminovat citlivé body infrastruktury. Vedení státních drah bylo první na ráně. Hypoteticky by Američané bombardovali vedení drah v Olomouci, ale to už by dávno sedělo tady v Šumperku pod školní tělocvičnou a řídilo by vlaky dál,“ popsal Petr Štastný.

Největší místnost krytu sloužila pro zasedání krizového štábu. Vévodí jí obří mapa železnic Československa s detailními schématy všech důležitějších nádraží.

„Na této mapě má každé nádraží plán kolejí, každá výhybka, návěstidlo má svůj kód a podle těch kódů se sestavovala jízdní cesta, kudy měl vlak jet. Ta mapa byla de facto takový počítač,“ ukázal Petr Štastný.

Kryt nebyl nikdy v ostrém provozu použit. Ještě zhruba před patnácti lety však pracovníci drah prověřovali jeho funkčnost. Součástí prostor je dochované bohaté technické zázemí: telefonní ústředna, místnost generátoru elektřiny nebo vzduchotechniky.

V rámci Dnů architektury mohla veřejnost nahlédnout i do mnohem starších podzemních prostor někdejšího šumperského zámku.

„O této klenuté místnosti se říká, že tu hodně strašilo. Šumperští se vyhýbali zámečku obloukem. Prý tu chodila jeptiška se svíčkou a vnucovala lidem klíče, z toho vznikl pocit, že je tu nějaké podzemí s pokladem. Říká se i pověst o tulákovi, který tu přespal a ráno se probudil s bílými vlasy,“ nastínil Radovan Auer při prohlídce středověkých sklepení šumperského zámku.

Je předsedou Šumperského okrašlovacího spolku, který Dny architektury v Šumperku pořádal. Jejich součástí byly i prohlídky podzemí šumperského zámku.

Podzemními prostorami bylo historické centrum Šumperku doslova prošpikováno. Budovy v centru měly několikapatrové sklepy a byly vzájemně propojeny chodbami.

Do sklepení mohli obyvatelé v případě napadení města ukrýt svůj majetek i sebe, v případě nouze bylo možné chodbami uniknout. Rozsah podzemí není znám. Ze strategických důvodů totiž nebyly při výstavbě zhotovovány jeho plány.

„Historek je nespočet, ale informací strašně málo. Pokud nedojde k většímu průzkumu, ani jich více nebude. V roce 1980 určitý průzkum podzemních prostor proběhl. Zmapoval, že pod každým domem pod náměstím jsou tři, čtyři patra sklepů. Autoři průzkumu tehdy navrhli, kde by se daly probourat, aby se našly spojitosti, ale k tomu už nikdy nedošlo,“ řekl Radovan Auer.

Jednu z chodeb o délce pár desítek metrů si mohli lidé na zámku projít.

„Chodba je nově vybetonovaná, ale kopíruje původní. Ve srovnání s domy v okolí je poměrně široká a rozsáhlá. Dá se tušit, že to byla spojnice mezi zámečkem a radnicí,“ dodal Radovan Auer.