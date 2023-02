#clanek|7285294#

První ostré střelby proběhly počátkem tohoto týdne během zkoušek, kterými musí projít každý vojenský materiál před zařazením do výzbroje.

„Leopardy 2A4, nás připraví na nejmodernější Leopard ve verzi 2A7,“ uvedla v úterý armáda na sociální síti.

První tank Leopard 2A4, který ČR získala od Německa za pomoc Ukrajině, převzal resort obrany 21. prosince v kasárnách v Přáslavicích kde sídlí útvary 7. mechanizované brigády. S Leopardy podle ministryně obrany Jany Černochové vyjde česká armáda ze slepé uličky závislosti na sovětské technice.

Součástí dodávky je kromě tanků, 14 bojových a jednoho vyprošťovacího, také počáteční balík náhradních dílů, munice a tříletá servisní podpora ze strany dodavatele, jež zahrnuje právě i výcvik českých vojáků.

Zbývajících 13 bojových tanků by mělo být do Přáslavic dodáno do konce letošního roku. Vyprošťovací vozidlo, které je namontováno na vylepšeném podvozku Leopard 2, bude připraveno do poloviny roku 2024. Plně funkční stroje původně využívaly švýcarská a německá armáda.