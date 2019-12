Senioři a lidé s hendikepem se v Šumperku snáze dostanou k lékaři nebo k poskytovateli sociálních služeb. Obecně prospěšná společnost Pontis jim nabídne možnost individuální zvýhodněné dopravy. Sedmimístný Ford s nápisem Taxík Maxík se v ulicích města objeví na začátku příštího roku. Od 3. ledna budou moci lidé taxík telefonicky objednávat. Seniory začne vozit od 6. ledna.

Taxík Maxík | Foto: Deník / Petr Krňávek

„Taxík Maxík budou moci využívat lidé s trvalým pobytem v Šumperku starší pětašedesáti let, nebo držitelé průkazu osob se zdravotním postižením ZTP a ZTP/P. Tato služba bude fungovat v pracovní dny od pondělí do pátku od sedmi do patnácti hodin. Cena jízdného je třicet korun na osobu,“ informoval ředitel společnosti Pontis Miroslav Adámek.