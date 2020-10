Na jedné z luk v údolí řeky Březné se začátkem léta usídlila neobvyklá komunita. U silnice z Drozdovské Pily na Hoštejn nelze přehlédnout vrak starého autobusu, který obyvatelé komunity přestavují na klubovnu. Za řekou stojí stany a teepee.

Lidi mají obavy

Mezi místními budí noví sousedé obavy.

„Mívají dredy, tetování, na takové lidi tu nejsme zvyklí. Ve stanech si pouští nahlas muziku, která je slyšet až sem. Kdyby byli potichu, až tak by nám to nevadilo. Máme hrůzu, že budou dělat taneční párty. Místní jsou tu naštvaní. Jezdí tu hodně kolařů a říkají, že sem už jezdit nechtějí. Ti lidé tam dotáhli zvrakovaný autobus, kolem je nepořádek,“ popsala starší obyvatelka Drozdovské Pily.

Má obavy, že si komunita pořídí areál bývalého rekreačního střediska přímo v Drozdovské Pile. „Je ve strašném stavu, od roku 2002 zavřené. Doufáme jen, že jim to majitel neprodá,“ dodala žena.

Komunikace vázne

Zakladatel komunity Vojtěch Ospalík přiznává, že komunikaci s místními zanedbal.

„Na začátku jsem se bavil se starostou. Tomu jsem svůj záměr představil, doufal jsem, že to nějakým způsobem sdělí dál. Beseda s místními by byla do budoucna vhodná, jakmile bude vše víc dořešené,“ řekl.

Nepořádek se podle jeho slov v těchto týdnech odváží. „Nejde to udělat lépe, když se buduje,“ poznamenal.

Z nákupu rekreačního střediska na Drozdovské Pile podle Vojtěcha Ospalíka sešlo. „Už jsem pořídil jinou nemovitost, bývalou školu ve Strážné. Plánuji zde podobné centrum, kde by bylo dvacet, třicet lidí na pobyty,“ představuje své plány.

Aktivita se nám v místě moc nelíbí, říká starosta

Starosta Hoštejna, který je místu tábořiště nejblíže, ani Drozdova, na okraji jehož katastru se komunita usadila, ale říkají, že s nimi nikdo nejednal.

„Že by přímo na Drozdovské Pile někdo narušoval veřejný pořádek nebo noční klid, takové informace se ke mně nedostaly. Nicméně jsem učinil nějaké kroky, spolupracoval jsem s policií i životním prostředím, protože se nám aktivita v tomto místě nelíbí. Je sice na soukromém pozemku, ale v ochranném pásmu vodního toku a v chráněné oblasti přírodního parku Březná,“ řekl starosta Drozdova Marek Karger.

Porušení zákona?

Situací v údolí Březné se zabývá Oddělení životního prostředí Městského úřadu Zábřeh. Vyšetřuje především porušování zákona o odpadech a vodního zákona. Aktuálně kompletuje veškeré podklady k vydání rozhodnutí.

„S ohledem na charakter a rozsáhlost problematiky nemůžeme nyní poskytnou bližší informace o způsobu řešení,“ sdělila vedoucí oddělení Květoslava Hýblová.

Zakladatel terapeutického a komunitního centra Za Břehem Vojtěch Ospalík chce v komunitě spojovat různé skupiny lidí.

Chci propojovat lidi, každý je vítaný

„Mou vizí je propojovat lidi, kteří jsou psychiatry či psychology nazýváni nemocní, a lidi zdravé, kteří si chtějí jít do přírody na týden na kurs jógy, meditovat a malovat si v lese. Cílovou skupinou jsou lidé, kteří se chtějí mít nějakým způsobem líp, zajít si do přírody, pospat v teepee a dělat tu aktivity,“ vysvětluje.

Aktivity mohou zahrnovat arteterapii, muzikoterapii, práci s hlínou, skládání básní, ale i jógu či meditaci.

„Snažím se o různorodost, aby se lidé bavili a léčili dohromady. Chtěl bych propojit užívání si života s tím, že si večer sedneme a bavíme se i o problémech, které občas někdo má. Snažíme se k sobě být otevření a upřímní. Zveme tu i místní lidi, jsme otevřený prostor,“ uzavírá Vojtěch Ospalík.