Dokumentární drama Jako letní sníh uvede v pondělí 4. ledna Česká televize. Celovečerní snímek o životě Jana Amose Komenského pochází z dílny šumperských filmařů.

Z natáčení filmu Jako padlý sníh | Foto: www.vistafilm.cz

„Myslím si, že osobnosti Jana Amose Komenského hodně dlužíme. Je patrné, že jako Češi se jím zabýváme méně, než by si tento génius pedagogiky skutečně zasloužil. I přes dalekosáhlé úspěchy ve světě se ale z politicko-náboženských důvodů stal vyhnancem a prakticky od svých šestatřiceti let již neměl možnost vrátit se do milované vlasti. Film je tak svým způsobem i jakousi splátkou tohoto dluhu,“ řekl režisér snímku Lubomír Hlavsa ze společnosti Vistafilm. Ta je spolu s Českou televizí a firmou IS produkce Zlín koproducentem snímku.