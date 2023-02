Městský architekt Ivo Tuček okomentoval studii, která řeší možné rozšíření parkovacích míst. Těch však na sídlišti a v jeho okolí nebude dostatek asi nikdy.

„Ani s výpočtem návrhových kapacit se nedostáváme na čísla, která stanovuje norma,“ konstatoval.

Přesto radnice pracuje na zlepšení. U základní školy Sluneční by měly přibýt zhruba čtyři desítky stání.

„Město se pustilo do projekce prvního parkoviště podle této studie. Je to propojka mezi ulicemi Pod Hájovnou a Školní. Příprava však bude trvat déle, než jsme čekali, protože je třeba věc pojmout komplexněji. Projekt zasáhne i do dopravních režimů v okolí,“ řekl.

Z parkovacího domu garáž a dílna

Největší ohlas mezi přítomnými však vyvolala problematika parkovacího domu na Finské ulici. Podle místních jej někteří lidé využívají na celoroční garážování. Veřejnou budovu si tak částečně zprivatizovali.

„Několikrát jsem byl svědkem toho, že tam má někdo zaparkované luxusní auto. Když si spočítám, kolik asi stojí měsíčně garáž, tak tam má stání zadarmo. Ve spodní části je dvacet, třicet aut, která tam vůbec nemají být. V létě přijede náklaďák, stahuje tam auta s převozkama. Lidi si tam chodí spravovat auta, pak tam zbývají jen mastné fleky. Dokonce jsem slyšel, že jsou i tací, kteří si tam přistaví staré auto a na kšeft ten flek někomu hlídají,“ popsal další muž.

Podle starosty Miroslava Adámka město nechce problém řešit zpoplatněním parkování. Možností je naopak osazení čidel, která by hlídala, jak dlouho na daném místě vůz stojí.

„Tento projekt jsme zkoušeli na Evaldově ulici a pravděpodobně touto cestou půjdeme i do tohoto prostoru, aby zde nebylo dlouhodobé parkování, ale jen na nějakou dobu. Přijedete z práce, zaparkujete, ráno odjíždíte,“ řekl.

Cílem je zefektivnit parkování na současných plochách, aby řidiči nemuseli objíždět dlouhé minuty celé sídliště. „Podíváte se do jednoduché aplikace, v níž budete mít zelené políčko a budete vědět, že můžete zaparkovat,“ dodal.

Co s baseballovým hřištěm?

Diskuse se točila i kolem špatné časové polohy školních autobusových spojů, chybějících chodníků a špatného stavu cest v horní Temenici nebo nepřístupného a nevyužitého basebalového hřiště.

„Realizovalo se kdysi, když tu kluci dělali baseball. Fungovalo chvíli, teď je zavřené. Je to obrovský areál, který stál spoustu peněz, značné náklady určitě stojí i údržba. Bylo by vhodné se zaobírat jeho smysluplným využitím,“ řekl obyvatel ze sousedství za potlesku přítomných.

Zastupitel Zdeněk Brož informoval, že současné vedení baseballu se obrátilo na předsedu představenstva šumperské nemocnice Martina Polacha mladšího, který se v minulosti baseballu věnoval na vysoké úrovni.

„Loni v létě podpořil nábor, který přivedl sedmdesát nebo osmdesát dětí. Ty už dnes trénují na tělocvičnách v Šumperku. Na jaře se to hřiště oživí a bude se hemžit dětmi. Nemocnice bude udržovat trávu a okolní plochy,“ řekl Zdeněk Brož.

Temenice bývala v minulosti samostatnou vesnicí. Dnes ji tvoří zčásti zástavba starších i novějších rodinných domků, která se táhne až čtyři kilometry od středu města. Centrum Temenice tvoří panelové sídliště.