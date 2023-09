Velká maketa noční zeměkoule vévodila v pondělí sadům 1. máje v Šumperku. Populární temnalóna byla součástí programu Temná strana světla, s nímž 25. září přijeli do města pracovníci Hvězdárny a planetária Brno.

Nafukovací model noční zeměkoule, takzvaná temnalóna, v parku v Šumperku. | Video: Petr Krňávek

„Temnalóna nabízí kompletní mapu nočních světel na celé planetě Zemi. Vesmírná sonda totiž dokázala v horizontu týdnů zachytit světla rybářských lodí, pouličních lamp nebo prstence polárních září u severního a jižního pólu,“ přiblížila jednatelka domu kultury Hana Písková.

Ve velkém sále v domě kultury vyrostlo tentýž den mobilní planetárium, které nabízelo nejnovější pětadvacetiminutový program brněnské hvězdárny a planetária s názvem Temná strana světla. Dopolední čas v planetáriu patřil školám, odpolední veřejnosti.

O program byl mezi lidmi velký zájem. Všechna představení byla za den a půl vyprodaná. Nemají velkou kapacitu, do mobilního planetária se vejde okolo dvou desítek lidí. „Dvě představení jsme přidávali,“ poznamenala Hana Písková.

Žádné sedačky a kde je WC? Fanoušci kritizují novou tribunu na šumperském zimáku

Již od 12. září byla na Hlavní třídě k vidění výstava Svět v noci. Čtyřiadvacet panelů ukazovalo velkoplošné noční záběry různých míst světa. Většinu jich pořídili ručními fotoaparáty astronauti z paluby Mezinárodní vesmírné stanice v rámci dlouhodobého studia zemského povrchu.

Za celou iniciativou stojí šumperský starosta Miroslav Adámek. „Zaujaly mne informace o tom, jak jsou Šumpersko a Jesenicko výjimečnou oblastí pro pozorování noční oblohy vzhledem k tomu, že netrpí tolik světelným smogem jako jiná místa na naší planetě. Proto jsme se domluvili s Hvězdárnou a planetáriem Brno na spolupráci, která bude zajímavá pro školáky, studenty i širokou veřejnost,“ vysvětlil.

Nový výletní cíl u Šumperka: kavárna na zámku v Třemešku

Podobnou akci by Šumperk nemusel hostit naposledy. „Budeme se domlouvat, jak příští rok. Přišlo by i pět stovek studentů, takovou poptávku jsme ale nebyli schopni uspokojit. Z brněnské hvězdárny a planetária by tu mohli být celý týden nebo alespoň tři dny,“ nastínila Hana Písková.