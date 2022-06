„Velmi dlouhou dobu jsme pořádali turnaje a trénovali v nevyhovujícím zázemí. Trápilo mě to především vzhledem k velkému množství dětí v našem klubu, ale i účastníkům turnajů, které zde pořádáme,“ řekl starosta Tělovýchovné jednoty Sokol Zábřeh Radim Niederle.

Tenisový klub nyní podle jeho slov disponuje jedním z nejlepších zázemí v širokém okolí.

Další rozvoj stadionu

Nová budova v areálu sokolovny nemusí být poslední velkou investicí do sportu v Zábřehu. Místní radní před nedávnem schválili koncepci rozvoje městského stadionu.

Studie počítá s hřištěm pro pétanque, zázemím pro lezecký sport s krytou boulderingovou stěnou, patnáctimetrovou lezeckou stěnou a šatnami.

V areálu architekt navrhl rovněž multifunkční hřiště o rozměrech čtyřicet krát dvacet metrů. V létě by sloužilo pro míčové sporty, v zimě jako kluziště. Model jeho fungování by byl obdobný jako u kluziště v Jeseníku.

Podle starosty Zábřehu Františka Johna nejsou investice na stadionu otázkou několika příštích let.

„Nyní může být prostor pro projektovou přípravu, kterou můžeme postupně zadávat, a shánět na jednotlivé dílčí záměry peníze. Projekčně bychom chystali všechny souběžně a realizovali bychom je podle toho, který bude připraven dřív a na který budou dotace,“ řekl.

Chystá se sportovní hala

O další krok se posunula také výstavba sportovní haly. Ta má vzniknout v areálu Střední školy sociální péče a služeb. Podle poslední dohody mezi městem a Olomouckým krajem, který je zřizovatelem školy, by halu stavěl kraj primárně jako tělocvičnu pro střední školu. Její žáci v současnosti chodí cvičit na kilometr vzdálený internát. Nedostatečné zázemí pro tělocvik má i další krajská škola, gymnázium.

„V odpoledních hodinách by hala sloužila i pro veřejnost. V rámci takzvané doplňkové činnosti by ji škola mohla pronajímat. Tento model funguje u krajského gymnázia v Šumperku nebo u gymnázia Čajkovského v Olomouci. Aby byla co nejvíce využita, je důležité i kvůli energiím,“ podotkl starosta John.